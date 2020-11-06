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Общество

В области снизилось число закрытых на карантин групп в детсадах

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В пятницу, 6 ноября, пресс-служба Министерства образования Пензенской области сообщила актуальные данные об ограничительных мероприятиях в дошкольных учреждениях.

На эту дату из-за коронавируса распущены по домам воспитанники 12 групп, из-за острых респираторно-вирусных инфекций - 3.

Таким образом, к концу недели число коллективов, закрытых на карантин, снизилось по сравнению с началом. 3 ноября по причине заражения COVID-19 была распущена 21 группа, ОРВИ - 4.

Снижение наблюдается и при анализе эпидситуации за более длительный период.

10 дней назад сообщалось, что из-за коронавируса полностью не работает один детский сад, а также 10 групп в других учреждениях, из-за острых респираторно-вирусных инфекций - 9 групп.

После двухнедельного карантина воспитанники получают возможность вернуться к занятиям.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот и школьников не надо закрывать на дистанцию! Особенно начальное звено, а старшие классы могут посещать школу в масках. Никакие классы вообще не закроются!

Гость||

Ага, и сами пусть себя и учат, или особо умные родители- учителей всех скосили, некому уроки вести!

Гость||

Внук и две недели не проходил в садик как в очередной раз заболел!Может в садике оставить дежурные группы-для работающих родителей?Мне кажется,что спокойнее когда при росте заболевания дети находятся на дистанционном обучении!Всем здоровья!Сердце кровью обливается когда болеют детки!

Гость||

Правильно, не фиг даже заикаться о дистанционке! Оставьте детей в покое!

Гость||

Всю жизнь в садик ходили по 3 дня и 2 недели на больничном, таким образом нарабатывается иммунитет. Так было всегда! А вот посадить детей дома- это подорвать в ноль всю иммунку, подростки, к тому же , сидеть дома не будут, ТЦ и кинотеатры оккупируют, или их закрыть навсегда дома под угрозой штрафа?

Гость||

Что за призывы закрыть всех??? Да закрываетесь, кто вам запрещает! Что за дурная привычка за других решать

Имя: Гость
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