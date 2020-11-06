В области снизилось число закрытых на карантин групп в детсадах

В пятницу, 6 ноября, пресс-служба Министерства образования Пензенской области сообщила актуальные данные об ограничительных мероприятиях в дошкольных учреждениях.
На эту дату из-за коронавируса распущены по домам воспитанники 12 групп, из-за острых респираторно-вирусных инфекций - 3.
Таким образом, к концу недели число коллективов, закрытых на карантин, снизилось по сравнению с началом. 3 ноября по причине заражения COVID-19 была распущена 21 группа, ОРВИ - 4.
Снижение наблюдается и при анализе эпидситуации за более длительный период.
10 дней назад сообщалось, что из-за коронавируса полностью не работает один детский сад, а также 10 групп в других учреждениях, из-за острых респираторно-вирусных инфекций - 9 групп.
После двухнедельного карантина воспитанники получают возможность вернуться к занятиям.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Вот и школьников не надо закрывать на дистанцию! Особенно начальное звено, а старшие классы могут посещать школу в масках. Никакие классы вообще не закроются!