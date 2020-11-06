Сельская ипотека: купить квартиры в Спутнике можно выгодно и удобно

06.11.2020 | 13:03

Сельская ипотека работает, и примером тому служит Город Спутник. На него как на часть Пензенского района распространяется льготная программа кредитования. И купить здесь можно в кредит по ставке от 2,7% годовых (актуально при оформлении личного страхования) как строящиеся, так и готовые квартиры.

К концу октября 2020 года Россельхозбанк одобрил уже больше 250 заявок с суммой свыше 0,5 миллиарда рублей на получение кредита для покупки жилья в Городе Спутнике.

«Заявку на получение сельской ипотеки может подать любой гражданин РФ в возрасте от 21 до 75 лет к моменту окончания кредита. Срок кредитования составляет до 25 лет, а сумма находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. При этом первоначальный взнос - всего лишь от 10% стоимости недвижимости», - напомнила заместитель директора Пензенского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Федорова.

Для удобства клиентов Россельхозбанк запустил новый цифровой сервис «Свое жилье». Портал поможет самостоятельно рассчитать стоимость кредита по программе сельской ипотеки, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.

Конечно, можно воспользоваться традиционным способом и обратиться в ближайшее отделение Россельхозбанка или к ипотечному брокеру в офисе продаж холдинга «Термодом». Специалисты все расскажут о квартирах в Городе Спутнике, которые можно купить по льготному кредиту. Подробности можно узнать по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).