Пензенцы проявляют пониженный интерес к теме тестов на COVID-19

06.11.2020 | 11:18

В пятницу, 6 ноября, Центр политической конъюнктуры РФ опубликовал результаты анализа поисковой активности россиян по темам, которые связаны с коронавирусом и больше всего волнуют граждан. Специалисты выяснили, в каких регионах дела обстоят наиболее остро.

«В период первой волны пандемии россиян больше интересовала общая информация о пандемии и количестве заболевших, поэтому во время второй волны россияне уже не так активно интересуются общими сведениями и последними данными о заболевших.

Однако в октябре зафиксирован значительный рост запросов о коронавирусе, относящихся к частной жизни: о том, где сдать тест, о коронавирусе у взрослых и т. д. Количество запросов о тестах на коронавирус в октябре увеличилось вдвое и в разы превзошло показатели первой волны», - сообщает cpkr.ru.

Эксперты определили региональную популярность поискового запроса «тест на коронавирус», то есть долю, которую субъект занимает в показах по этому слову, деленную на долю всех показов результатов поиска, пришедшихся на этот регион.

Пензенская область заняла 35-ю строчку рейтинга из 82 позиций с результатом 81%.

«Популярность слова/словосочетания, равная 100%, означает, что данное слово в данном регионе ничем не выделено. Если популярность более 100%, это означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому слову, если меньше 100% - пониженный», - объясняет cpkr.ru.

Таким образом, жители Пензенской области интересуются вопросами, связанными с тестом на COVID-19, неактивно.

Самый высокий показатель зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (164%), самый низкий - в Чеченской Республике (8%).