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Общество

Заболеваемость ОРВИ среди жителей Пензы выше эпидпорога на 87,5%

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В Пензе на минувшей неделе, с 26 октября по 1 ноября, зарегистрировали примерно столько же заболевших ОРВИ, сколько на предыдущей, - 1 902, что выше эпидпорога на 87,5%.

Такие данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

В целом по области выявили 4 828 случаев инфекции. Среди них доля детей в возрасте до 14 лет составила 9,1%. Суммарная заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидпорога на 63,6%.

«Всего по Пензенской области переболело ОРВИ 0,44% совокупного населения и 0,28% детского населения в возрасте до 14 лет», - уточнили в РПН.

Много заболевших регистрируют в Кузнецке, Нижнеломовском, Каменском, Башмаковском, Сердобском и Шемышейском районах.

О случаях гриппа специалисты Роспотребнадзора пока не сообщают.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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