В Пензенской области коронавирусом заразились еще более 170 человек

05.11.2020 | 10:41

В четверг, 5 ноября, стало известно о 173 новых носителях COVID-19 в Пензенской области. Об этом сообщил портал стопкоронавирус.рф.

Теперь общее число инфицированных достигло 16 091.

Накануне выявили 169 случаев заболевания. Среди пациентов оказалось 18 детей в возрасте 10 месяцев, 2, 4 (трое), 5, 7, 8, 9 (двое), 10, 12, 13, 14, 16 (двое) и 17 (двое) лет.

В тот же день было зарегистрировано еще три смерти от коронавируса: умерли мужчина 1960 года рождения и женщины 1962-го и 1957-го.

Благополучно перенести инфекцию удалось 11 563 жителям региона.