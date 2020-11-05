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Общество

В Пензенской области коронавирусом заразились еще более 170 человек

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В четверг, 5 ноября, стало известно о 173 новых носителях COVID-19 в Пензенской области. Об этом сообщил портал стопкоронавирус.рф.

Теперь общее число инфицированных достигло 16 091.

Накануне выявили 169 случаев заболевания. Среди пациентов оказалось 18 детей в возрасте 10 месяцев, 2, 4 (трое), 5, 7, 8, 9 (двое), 10, 12, 13, 14, 16 (двое) и 17 (двое) лет.

В тот же день было зарегистрировано еще три смерти от коронавируса: умерли мужчина 1960 года рождения и женщины 1962-го и 1957-го.

Благополучно перенести инфекцию удалось 11 563 жителям региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ваню посчитали?

Гость||

Гость писал(a):

Ваню посчитали?
За десятерых пошел.

Гость||

Про ИА центральные каналы сообщили, а в наших новостях пока ничего нет.

Гость||

Нет и не надо!

Имя: Гость
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