В областную больницу имени Бурденко поступили 5 немецких аппаратов ИВЛ

05.11.2020 | 16:13

В Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко поступили дополнительно пять аппаратов искусственной вентиляции легких фирмы Savina немецкого производства.

Каждый из них стоит более 1,8 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета по программе подготовки учреждений здравоохранения к лечению больных коронавирусной инфекцией.

«Новые аппараты ИВЛ обеспечивают поддержку дыхательных функций у пациентов с любым клиническим состоянием. Их функциональные особенности позволяют снизить время искусственной вентиляции, ускорить отлучение от нее, избежать повторной интубации и снизить вероятность осложнений», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В минздраве добавили, что сейчас в больнице имеются 75 аппаратов ИВЛ. Поступление новой партии стало хорошим подспорьем для врачей, которые продолжают борьбу с COVID-19.