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Общество

В областную больницу имени Бурденко поступили 5 немецких аппаратов ИВЛ

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В Пензенскую областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко поступили дополнительно пять аппаратов искусственной вентиляции легких фирмы Savina немецкого производства.

Каждый из них стоит более 1,8 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета по программе подготовки учреждений здравоохранения к лечению больных коронавирусной инфекцией.

«Новые аппараты ИВЛ обеспечивают поддержку дыхательных функций у пациентов с любым клиническим состоянием. Их функциональные особенности позволяют снизить время искусственной вентиляции, ускорить отлучение от нее, избежать повторной интубации и снизить вероятность осложнений», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В минздраве добавили, что сейчас в больнице имеются 75 аппаратов ИВЛ. Поступление новой партии стало хорошим подспорьем для врачей, которые продолжают борьбу с COVID-19.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Вот тебе и импортозамещение.

Гость||

А как же отечественный производитель?

Гость||

Гость писал(a):

Вот тебе и импортозамещение.
Импортозамещение - это для быдла, для людей (непростых и достойных) - качественные вещи!

Гость||

Срочно прислали из центра, узнав о заболевании первого лица региона? Как резерв для контактной группы?

Гость||

Зачем стлько аппаратов ИВЛ ? Так и те были Китай, наши собирали.А в США на утилизацию отправили.Перевод денег, которые Мишустин скинул !

Гость||

А в америку поступили 20 аппаратов из рф и их там выкинули на фиг

Гость||

Байден победит, нагреет всех наших воро.в

Гость||

Гость писал(a):

А как же отечественный производитель?
Так там же всё за откат ? Жуткий хлам !

Гость||

Главное в новости - это сама новость и позитив, котрую она несет. Но, в такой новости нет позитива, т.к. возникает вопрос о профнепригодности целого ряда бесполезных чинушек, которые видели, знали, ожидали, но ничего не предприняли заранее, а не спустя 2 месяца, на пике 2 волны эпидемии

Гость||

А я за я Трампа , с Байденом нашему не договориться он как Буш.

Гость||

Проиграет он,родной

Гость||

Гость писал(a):

Байден победит, нагреет всех наших воро.в
Сильно вас на Украине они достали?

Гость||

Гость писал(a):

с Байденом нашему не договориться он как Буш.
а о чем ему с нашим договариваться ? Они на нас как на папуасов смотрят. страна 3го мира, сюда бусы везут и прочий хлам. средний достаток людей 150-250$ в месяц. Они там у себя (самая нищета) в час по 10-15$ получают.

Имя: Гость
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