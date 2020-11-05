80% новых случаев коронавируса в области пришлось на Пензу

05.11.2020 | 15:02

В четверг, 5 ноября, оперативный штаб Пензенской области подтвердил информацию о 173 новых случаях коронавируса в регионе.

Среди заразивших подростки в возрасте 12 и 15 лет, остальные - взрослые.

По области эти случаи распределились следующим образом: Пенза - 139, Пензенский район - 16, город Заречный - 6, Каменский район - 5, Шемышейский - 4, Бессоновский, Белинский и Пачелмский - по 1.

Под наблюдением сейчас находятся 6 618 человек, сняты с него - 40 987. За двое суток на коронавирус обследовали 5 674 жителя региона.

Общее количество заразившихся за все время - 16 091, в том числе 1 033 несовершеннолетних. 11 563 человека выздоровели, 195 ушли из жизни.