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Общество

80% новых случаев коронавируса в области пришлось на Пензу

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В четверг, 5 ноября, оперативный штаб Пензенской области подтвердил информацию о 173 новых случаях коронавируса в регионе.

Среди заразивших подростки в возрасте 12 и 15 лет, остальные - взрослые.

По области эти случаи распределились следующим образом: Пенза - 139, Пензенский район - 16, город Заречный - 6, Каменский район - 5, Шемышейский - 4, Бессоновский, Белинский и Пачелмский - по 1.

Под наблюдением сейчас находятся 6 618 человек, сняты с него - 40 987. За двое суток на коронавирус обследовали 5 674 жителя региона.

Общее количество заразившихся за все время - 16 091, в том числе 1 033 несовершеннолетних. 11 563 человека выздоровели, 195 ушли из жизни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Что за чушь! Мокшан? Кондоль? Городище? Что закончились реакторы!? Как может такое быть!? Вы специально это пишите, чтобы детей в школу выгнать и деньги грести? Куда делись заразившиеся?

Имя: Гость
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