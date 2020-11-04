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Общество

В Пензенской области число случаев COVID-19 приблизилось к 16 тысячам

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В среду, 4 ноября, в Пензенской области выявлено 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном штабе.

Среди пациентов 18 детей: 10 месяцев, 2, 4 (трое), 5, 7, 8, 9 (двое), 10, 12, 13, 14, 16 (двое) и 17 (двое) лет.

98 заболевших - жители Пензы, 16 - Нижнеломовского, 13 - Мокшанского района.

По 9 человек заболело в Заречном и Земетчинском районе, 8 - в Пензенском, по 3 - в Сердобском, Бессоновском, Лунинском и Каменском районах, по 2 - в Спасском и Шемышейском районах.

Всего на эту дату в регионе зарегистрировано 15 918 случаев инфицирования COVID-19. 11 516 человек выздоровели, 192 скончались. О последней жертве коронавируса стало известно 3 ноября: ей стала женщина 1956 года рождения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

да плевать на барановирус, он не опасен для подавляющего большинства. А вот тариф на проезд повышают - это уже реальная проблема

Гость||

От повышения на проезд не умирают. А так да - если баранов, отрицающих коронавирус, подавляющее большинство, то для них барановирус уже не опасен. Мозги им уже поражены.

Гость||

Везде по России, как и во всем мире, очередные антирекорды, и только в Пензенской области - полный стабилизец. Да здравствует пензенская статистика, самая гуманная в мире!

Гость||

Борьба с болезнью не может быть страшней самой болезни. Сколько людей умерли, не получив плановую медицинскую помощь из-за борьбы с одним единственным "барановирусом"? Да и можно ли назвать то, что происходит, борьбой? Вирус не опасен для подавляющего большинства, именно на меньшинство должна быть нацелена работа системы здравоохранения. Вирус с нами НАВСЕГДА, он никуда не денется, надо с ним учиться жить. Последние исследования показывают, что коллективный иммунитет вряд ли будет иметь какое-то значение, поскольку антитела существуют несколько месяцев. И никакая вакцина не поможет. Или что - вакцинируемся, ждём когда иммунитет исчезнет, ревакцинируемся, когда вакцина перестанет действовать – снова вакцинируемся, то есть, это не закончится никогда? Поэтому и нет никакого прока от всех этих мер по борьбе с вирусом - жить надо как обычно и относиться к нему, как к ОРВИ или гриппу. Все равно все переболеют по нескольку раз

Гость||

Спасибо за информацию!Вот от таких неверующих и не думающих о окружающих все проблемы!Соблюдайте меры безопасности,берегите себя и своих близких!Страшно,что болеют дети!

Гость||

У попки-дурака с клетки стянули покрывало и он опять заладил заезженный текст.

Гость||

Страшно,что болеют дети!

---

не страшно, ибо для них вирус не представляет никакой опасности. Кроме того, дети не разносят вирус

Гость||

Как говорится, не боятся только идиоты.

Гость||

"Среди пациентов 18 детей: 10 месяцев, 2, 4 (трое), 5, 7, 8, 9 (двое), 10, 12, 13, 14, 16 (двое) и 17 (двое) лет."

Трое+двое+двое+двое=9 Как насчитали 18?

"5, 7, 8, 9 (двое" - ???

"10, 12, 13, 14, 16 (двое)" - ???

Гость||

считать надо уметь............или тоже на дистанционке обучался

Гость||

а вот детей реально жалко............родители им позволяют гулять....в ТЦ а вот надо бы штраф чтоб не шатались

Гость||

Гость писал(a):

Среди пациентов 18 детей: 10 месяцев, 2, 4 (трое), 5, 7, 8, 9 (двое), 10, 12, 13, 14, 16 (двое) и 17 (двое) лет."

Трое+двое+двое+двое=9 Как насчитали 18?

"5, 7, 8, 9 (двое" - ???

"10, 12, 13, 14, 16 (двое)" - ???

Гость писал(a):
Среди пациентов 18 детей: 10 месяцев, 2, 4 (трое), 5, 7, 8, 9 (двое), 10, 12, 13, 14, 16 (двое) и 17 (двое) лет."

Трое+двое+двое+двое=9 Как насчитали 18?

"5, 7, 8, 9 (двое" - ???

"10, 12, 13, 14, 16 (двое)" - ???

учитесь:

10 месяцев - 1

2 года - 1

4 года - 3

5 лет - 1

7 лет -1

8 лет -1

9 лет - 2

10 лет -1

12 лет - 1

13 лет - 1

14 лет 1

16 лет - 2

17 лет -2

ИТОГО: 18 детей

Гость||

Каждый день одни и те же комменты. Один всё время копипастит свой гигантский текст, другой (баран) долдонит про 'неопасный для большинства барановирус', сегодня вот кто-то сделал 'открытие', что дети не разносят заразу, хотя они как-раз разносят её сильнее взрослых.

В общем, берегите себя и думайте немного о других. Здоровья всем.

Гость||

Гость писал(a):

родители им позволяют гулять....в ТЦ а вот надо бы штраф чтоб не шатались
не надо было делать каникулы длинные, ошибка губернатора

Гость||

Народ, вы достали уже выражениями типа "барановирус". Вам обязательно самим заболеть надо или кому-то из родственников, чтобы понять что это не шутка? Люди иной раз без всяких сопутствующих заболеваний умирают, бывает молодые и здоровые в реанимации по 2 месяца лежат и с трудом выкарабкиваются. То что из всей этой ситуации сделали цирк и фарс - спасибо нашему правительству. Нет бы людям помочь материально, раздавать бесплатно маски, поддержать врачей - так лучше "верхи" себе карман набьют и отчитаются что ситуация стабильная. Терзают смутные сомнения, что давно уже не по 2-3 человека умирают в день, а гораздо больше.

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Имя: Гость
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