В Пензенской области число случаев COVID-19 приблизилось к 16 тысячам

04.11.2020 | 10:51

В среду, 4 ноября, в Пензенской области выявлено 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном штабе.

Среди пациентов 18 детей: 10 месяцев, 2, 4 (трое), 5, 7, 8, 9 (двое), 10, 12, 13, 14, 16 (двое) и 17 (двое) лет.

98 заболевших - жители Пензы, 16 - Нижнеломовского, 13 - Мокшанского района.

По 9 человек заболело в Заречном и Земетчинском районе, 8 - в Пензенском, по 3 - в Сердобском, Бессоновском, Лунинском и Каменском районах, по 2 - в Спасском и Шемышейском районах.

Всего на эту дату в регионе зарегистрировано 15 918 случаев инфицирования COVID-19. 11 516 человек выздоровели, 192 скончались. О последней жертве коронавируса стало известно 3 ноября: ей стала женщина 1956 года рождения.