Комиссия нашла свалки на 10 кладбищах в Пензе и соседних селах

04.11.2020 | 14:33

Специалисты регионального минлесхоза проверили соблюдение требований законодательства в сфере обращения с отходами на кладбищах в Пензе и Пензенском районе.

Они обследовали следующие кладбища: Ахунское, Зареченское, Восточное (Чемодановское), Татаро-еврейское, Русско-польское, Мироносицкое, Митрофановское, Терновское, Новозападное, Кривозеровское, Арбековсий погост, кладбища около сел Лебедевка, Богословка и Чемодановка.

На территории 10 кладбищ (Ахунского, Зареченского, Восточного, Митрофановского, Терновского, Новозападного, Кривозеровского, Арбековского погоста, около сел Лебедевка и Богословка) были выявлены стихийные свалки. На них сгружены скошенная трава, старые венки, цветы, полиэтиленовые пакеты, пластик и другие отходы.

Также комиссия отметила переполненные контейнеры с аналогичным содержимым.

«Данная информация направлена для принятия мер в органы местного самоуправления», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Пензенцы неоднократно возмущались состоянием мест захоронений. 24 июля стихийная свалка на кладбище шокировала горожанку, приехавшую на могилу своей подруги.

«Там сплошное безобразие! Трава выше человеческого роста. Огромные мусорные кучи повсюду. Повалены деревья прямо на могилы. Кто это должен убирать? Примите меры», - написала женщина губернатору Ивану Белозерцеву под одним из его постов в соцсети Instagram.

Представитель администрации Пензы пояснил следующее: «Между МУП «Спецбюро» и МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» заключен муниципальный контракт по содержанию Восточного кладбища. На сегодняшний день обслуживающей организацией с территории вывезено 32 кубометра мусора. До 31 августа 2020 года с данного кладбища будет вывезено 100 кубометров мусора».

Однако эта работа оказалась каплей в море. 26 сентября состоянием кладбища возмутился пензенец Юрий Пак. «Завалено мусором с весны, а скоро зима. И никому нет дела. Сколько об этом писали, а воз и ныне там», - написал он и поделился снимками удручающих груд сухой травы, венков и пластиковых цветов, скопившихся рядом с могилами.

Очередной пост появился в группе в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 4 ноября.

«Городское кладбище в Чемодановке. Когда же наведут порядок. Столько средств уходит на захоронения, неужели нельзя к усопшим проехать по нормальной дороге? Стыдно и страшно смотреть на это. Перед нами ехал автобус похоронного бюро, он практически плыл, страшно было следовать вслед за ним. Когда прекратится это безобразие?!» - написал автор, сопроводив свой пост красноречивыми фотографиями.