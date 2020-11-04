Фармацевт из Пензы получит 500 000 рублей и грамоту от Минздрава России

04.11.2020 | 19:03

Ежедневно в течение двух десятков лет Ирина Кальнобрицкая находится среди микстур и разных порошков. Пациенты областной больницы никогда не замечают ее и не знают, что работник невидимого фронта тоже помогает им восстанавливать здоровье.

Как выяснилось, делает это Ирина Владимировна профессионально - на недавно состоявшемся конкурсе пензячку признали лучшим фармацевтом России. Состязание проходило в заочном формате: жюри рассматривало письменные работы, в которых претенденты на победу рассказывали о себе и своей профессии. Ирина выбрала себе дело еще в детстве.

«Мне очень нравилась профессия фармацевта. Мне было интересно изготовление лекарств, помогать людям», - пояснила старший фармацевт больницы им. Н. Н. Бурденко Ирина Кальнобрицкая.

Коллеги считают, что ее признали победительницей не зря. Никто лучше фармацевта не знает современных препаратов, а она всегда в курсе новинок и хранит в голове тысячи наименований лекарств. К тому же именно эта женщина весной помогла организовать обеспечение медикаментами только что созданного коронавирусного корпуса.

«За первое место победители награждаются грамотой Министерства здравоохранения России, и им выплачивается денежная премия в размере 500 000 рублей», - сообщила заместитель главного врача больницы им. Н. Н. Бурденко Татьяна Рыжонина.

Награды пока еще в пути.

А несколько лет назад другая пензячка уже становилась лучшим фармацевтом России. Но она представляла офтальмологическую больницу.