Автобусы на маршрут № 1 вернут, если ситуация с пандемией улучшится

04.11.2020 | 18:13

Вернулись после короткого отсутствия - на маршрут № 1 снова вышли автобусы малого класса.

Напомним, 25 сентября на линию от больницы № 4 в Согласии до улицы Мира выпустили большие машины с возможностью льготного проезда - к радости пассажиров.

«Город у нас большой, хороший, пусть и техника ездит настоящая. Удобно ездить в большой», - рассказал мужчина.

Перевозчику хватило месяца для эксперимента. Как рассказал журналистам 11 канала Михаил Глушков, исполняющий обязанности начальника управления транспорта и связи, предприниматель потерпел убытки. Поток пассажиров резко снизился из-за ситуации с коронавирусом.

«Перевозчик говорит, что либо он маршрут полностью остановит, либо предложил перевести обратно на автобусы малого класса. Поступило уведомление, мы его согласовали, и с 1 ноября автобусы малого класса в большем количестве (чтобы компенсировать тот пассажиропоток, который есть) вернулись на этот маршрут», - объяснил Михаил Глушков.

«Потому что частный маршрут. Чего удивляться?» - высказался пензенец.

«Я вот всю жизнь на этом маршруте работаю. Второй раз повторяется такая ситуация, что ставят автобусы, а потом снимают», - отметил водитель.

Около пяти лет назад на линии от Согласия до Ново-Западной Поляны исчезли машины большого класса, так как обанкротилось МУП «Пассажирские перевозки города Пензы». На маршрут вышли микроавтобусы других компаний. Они ездили до 25 сентября 2020-го и снова колесят с ноября.

Управление транспорта и связи сообщает, что перемены временные. Большие машины с льготами вернутся, если режим повышенной готовности смягчится.