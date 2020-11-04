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Общество

Автобусы на маршрут № 1 вернут, если ситуация с пандемией улучшится

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Вернулись после короткого отсутствия - на маршрут № 1 снова вышли автобусы малого класса.

Напомним, 25 сентября на линию от больницы № 4 в Согласии до улицы Мира выпустили большие машины с возможностью льготного проезда - к радости пассажиров.

«Город у нас большой, хороший, пусть и техника ездит настоящая. Удобно ездить в большой», - рассказал мужчина.

Перевозчику хватило месяца для эксперимента. Как рассказал журналистам 11 канала Михаил Глушков, исполняющий обязанности начальника управления транспорта и связи, предприниматель потерпел убытки. Поток пассажиров резко снизился из-за ситуации с коронавирусом.

«Перевозчик говорит, что либо он маршрут полностью остановит, либо предложил перевести обратно на автобусы малого класса. Поступило уведомление, мы его согласовали, и с 1 ноября автобусы малого класса в большем количестве (чтобы компенсировать тот пассажиропоток, который есть) вернулись на этот маршрут», - объяснил Михаил Глушков.

«Потому что частный маршрут. Чего удивляться?» - высказался пензенец.

«Я вот всю жизнь на этом маршруте работаю. Второй раз повторяется такая ситуация, что ставят автобусы, а потом снимают», - отметил водитель.

Около пяти лет назад на линии от Согласия до Ново-Западной Поляны исчезли машины большого класса, так как обанкротилось МУП «Пассажирские перевозки города Пензы». На маршрут вышли микроавтобусы других компаний. Они ездили до 25 сентября 2020-го и снова колесят с ноября.

Управление транспорта и связи сообщает, что перемены временные. Большие машины с льготами вернутся, если режим повышенной готовности смягчится.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Большие машины с льготами вернутся, если режим повышенной готовности смягчится.
Дураки штоль? В большом автобусе проще же соблюсти социальную дистанцию! Еще б и стоимость проезда увязали с коронавирусом, типа её повышение снизит пассажиропоток, повысит безопасность...

Гость||

Вредительство! Умышленно набивают маршрутки пассажирами, чтобы они заразились.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Поток пассажиров резко снизился из-за ситуации с коронавирусом
Загоняй всех в тесные маршрутки вместо просторных автобусов больше!

Чем скорее все перезаражаются тем, по этой логике, лучше. Коллективный иммунитет и все такое. Ну а слабые ежели не сдюжат, так на все воля божья.

Интересно, а у них мозг вообще есть? Или голова только, чтобы "туда кушать"?

Гость||

Дожили ,барыги диктуют государству что они собираются сделать,а государство самоустранилось.Губернатора и его прихвостней в отставку.Не хочет решать проблемы народа ,пусть уходит ,найдём другого кто решит и разрубит этот змеиный клубок бизнеса и чиновников.

Гость||

Перевозчик говорит, что либо он маршрут полностью остановит, либо...

Какая наглость

Гость||

Безобразие ! Гнать надо такого перевозчика.Собянину так бы сказали ?

Имя: Гость
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