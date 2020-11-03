Златогорский выделит медикам свою машину и отдаст шоферам антисептики

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский последовал примеру коллег и тоже помог врачам с транспортом. Свое решение он озвучил на совещании в администрации в понедельник, 2 ноября.
«У нас есть проблемы с машинами у медиков. Любовь Николаевна (Пастушкова, замглавы. - Прим. ред.), одну машину каждый день туда. Если надо, значит полдня одна машина, полдня другая.
Антисептики я вон свои отдам, пусть у нас водители хоть сверху донизу будут обсыпаны. И мою машину в эту схему задействуйте, все машины, у нас их не так много», - высказался мэр.
Он уточнил, что речь идет о вызовах, не связанных с ковидом, о простом посещении плановых больных.
«Пускай ездит, участкового врача какого-то возит. Хоть малая фронту подмога будет», - заключил Сергей Златогорский.
Первым пример обеспечения врачей транспортом подал глава Заречного Олег Климанов: 15 октября он отправил в МСЧ-59 два автомобиля, которые ранее обслуживали сотрудников администрации.
27-го числа глава администрации Пензы Андрей Лузгин распорядился предоставить пять служебных автомобилей врачам городских поликлиник.
28 октября губернатор Иван Белозерцев поручил передать в распоряжение медиков четыре машины из гаража правительства Пензенской области.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
вот прям обнять таких чиновников и заплакать.