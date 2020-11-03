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Общество

Златогорский выделит медикам свою машину и отдаст шоферам антисептики

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Мэр Кузнецка Сергей Златогорский последовал примеру коллег и тоже помог врачам с транспортом. Свое решение он озвучил на совещании в администрации в понедельник, 2 ноября.

«У нас есть проблемы с машинами у медиков. Любовь Николаевна (Пастушкова, замглавы. - Прим. ред.), одну машину каждый день туда. Если надо, значит полдня одна машина, полдня другая.

Антисептики я вон свои отдам, пусть у нас водители хоть сверху донизу будут обсыпаны. И мою машину в эту схему задействуйте, все машины, у нас их не так много», - высказался мэр.

Он уточнил, что речь идет о вызовах, не связанных с ковидом, о простом посещении плановых больных.

«Пускай ездит, участкового врача какого-то возит. Хоть малая фронту подмога будет», - заключил Сергей Златогорский.

Первым пример обеспечения врачей транспортом подал глава Заречного Олег Климанов: 15 октября он отправил в МСЧ-59 два автомобиля, которые ранее обслуживали сотрудников администрации.

27-го числа глава администрации Пензы Андрей Лузгин распорядился предоставить пять служебных автомобилей врачам городских поликлиник.

28 октября губернатор Иван Белозерцев поручил передать в распоряжение медиков четыре машины из гаража правительства Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

вот прям обнять таких чиновников и заплакать.

Гость||

Да не плачь, все нормально.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

И мою машину в эту схему задействуйте, все машины, у нас их не так много», - высказался мэр.
А ведь дело говорит Сергей Александрович, если всем чиновникам и гос. служащим отдать свои машины врачам (в рабочее время пока они на службе).

К хорошему человеку зараза не пристанет, верно?

Гость||

Долго думал: аж 15 дней после заявления главы Заречного Олега Климанова. Как до утки, на седьмые сутки.

Имя: Гость
Комментарий:

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