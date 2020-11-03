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Общество

В Пензенской области объявят войну никотинсодержащей продукции

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Во вторник, 3 ноября, на сессии Законодательного собрания Пензенской области депутаты внесли изменения в концепцию демографической политики в регионе.

Они предусматривают профилактику употребления детьми и подростками не только алкоголя и табачных изделий, но и никотинсодержащей продукции - такой, которую можно сосать, жевать, нюхать, вдыхать. Это могут быть изделия с нагреваемым табаком, содержащие никотин жидкости, снюсы.

Из 28 присутствовавших на сессии депутатов за законопроект проголосовали 26.

В 2019 году снюс (сосательный табак) за короткое время получил распространение у пензенских школьников. В сентябре в одной из образовательных организаций выявили девять учеников, употреблявших снюсы. Во всех школах провели разъяснительную работу и проверки, проблему обсуждали депутаты и общественники.

В декабре 2019 года народные избранники приняли закон, запрещающий продажу на территории Пензенской области снюсов несовершеннолетним. После этого руководители ряда торговых сетевых компаний подписали хартию о нераспространении никотинсодержащих смесей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В Волгоградской области подорожание будет всего на 45 копеек и составит 7,01 рублей за 1 м. В Башкирии с 1 января 2021 года минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до шести этажей включительно будет составлять 7,18 рубля. В Нижнем Новгороде сумма в платежке увеличится сразу на 6,5 процентов После увеличения стоимость за один квадратный метр жилой (или нежилой) площади возрастет сразу до 6 рублей 51 копейки.

Гость||

В Самарской области на 5,5 % увеличится плата за капремонт. С 1 января приморцы будут платить по 7,1 рубля за квадратный метр в месяц. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Приморского края. Ранее оплата составляла 6,57 рубля за «квадрат». Таким образом тариф увеличится на 53 копейки. 6,9 рублей за «квадрат»: В Калининградской области взнос за капремонт в 2021 году повышать не будут. В Чувашии в 2021 году увеличат плату за капитальный ремонт, Минимальный размер взноса увеличат до 6,53 руб. за квадратный метр жилья.

Гость||

водку куриво надо в магазах запретить. Кто хочет пусть для себя гонит и выращивает табачок самосад для себя.

Гость||

а торговлю спирто содержащего и курево прировнять к измене Родине.

Гость||

А 2 депутата, что в доле?

Гость||

Курильщиков в подъездах бить разрешат?

Гость||

Когда закроют Вэйп сферу на пр.Строителей ? Там все школьники трутся.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

никотинсодержащей продукции - такой, которую можно сосать
Член можно никотином намазать?

Имя: Гость
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