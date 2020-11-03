В Пензенской области объявят войну никотинсодержащей продукции

Во вторник, 3 ноября, на сессии Законодательного собрания Пензенской области депутаты внесли изменения в концепцию демографической политики в регионе.
Они предусматривают профилактику употребления детьми и подростками не только алкоголя и табачных изделий, но и никотинсодержащей продукции - такой, которую можно сосать, жевать, нюхать, вдыхать. Это могут быть изделия с нагреваемым табаком, содержащие никотин жидкости, снюсы.
Из 28 присутствовавших на сессии депутатов за законопроект проголосовали 26.
В 2019 году снюс (сосательный табак) за короткое время получил распространение у пензенских школьников. В сентябре в одной из образовательных организаций выявили девять учеников, употреблявших снюсы. Во всех школах провели разъяснительную работу и проверки, проблему обсуждали депутаты и общественники.
В декабре 2019 года народные избранники приняли закон, запрещающий продажу на территории Пензенской области снюсов несовершеннолетним. После этого руководители ряда торговых сетевых компаний подписали хартию о нераспространении никотинсодержащих смесей.
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