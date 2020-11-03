В Пензенской области из-за COVID-19 в детсадах закрыта 21 группа

03.11.2020 | 12:26

В дошкольных учреждениях Пензенской области остаются группы, закрытые на карантин из-за инфекционных заболеваний.

По данным регионального минобра на вторник, 3 ноября, из-за коронавируса распущены воспитанники 21 группы, из-за ОРВИ - 4 групп.

Неделей ранее сообщалось, что по причине заражения COVID-19 полностью закрыт один детский сад, а также еще 10 групп в других учреждениях. Из-за острых респираторно-вирусных инфекций - 9 групп.

После двухнедельного карантина воспитанники получают возможность вернуться в стены сада.

Школьники с 31 октября ушли на осенние каникулы, которые продлятся до 14 ноября включительно.