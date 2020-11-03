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Общество

В Пензенской области из-за COVID-19 в детсадах закрыта 21 группа

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В дошкольных учреждениях Пензенской области остаются группы, закрытые на карантин из-за инфекционных заболеваний.

По данным регионального минобра на вторник, 3 ноября, из-за коронавируса распущены воспитанники 21 группы, из-за ОРВИ - 4 групп.

Неделей ранее сообщалось, что по причине заражения COVID-19 полностью закрыт один детский сад, а также еще 10 групп в других учреждениях. Из-за острых респираторно-вирусных инфекций - 9 групп.

После двухнедельного карантина воспитанники получают возможность вернуться в стены сада.

Школьники с 31 октября ушли на осенние каникулы, которые продлятся до 14 ноября включительно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Хоть бы поскорее ушел от нас этот вирус!Здоровья всем и благоразумия! Вчера шла по улице в маске,а от меня встречные прохожие шарахались,одна дама даже отвернулась!И смех и грех!

Гость||

Да это же отличная новость для государства. Чем больше тем лучше. На меньшее количество разделив , больше в казне для себя любимых останется. Пускай дети становятся бесплодными, ведь это не дети чинушек.

Гость||

раньше учили по 14 ноября

Гость||

Гость писал(a):

Хоть бы поскорее ушел от нас этот вирус!Здоровья всем и благоразумия! Вчера шла по улице в маске,а от меня встречные прохожие шарахались,одна дама даже отвернулась!И смех и грех!
Пензаинформ внёс большой вклад в распространению истерии по короновирусу.

Гость||

Интересно на основании чего они закрывают сады и группы?я болею и мою группу никто не закрыл до сих пор....

Гость||

Очень интересно, как закрывают сады, полсада болеют и ничего не закрывают

Гость||

Назовите номер болеющего "полсада". Бредите?

Имя: Гость
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