В Кузнецке Дедов Морозов «проспиртуют» для работы с детьми

03.11.2020 | 09:40

Детские новогодние мероприятия в Кузнецке не планируется отменять из-за пандемии коронавируса. Однако организаторы сведут к минимуму контакты детей между собой. Об этом стало известно во время оперативного совещания в местной администрации в понедельник, 2 ноября.

«Новый год - он, конечно, праздник, который должен быть. Но мероприятия должны проводиться так, чтобы не противоречить ограничениям. Условно говоря, приемная Деда Мороза. Там один Дед Мороз, который как бы проспиртован, и зашел ребенок, - это можно, это нормально. Допустим, на улице елку организуем, - это нормально. А массовые эти елки - я не знаю, как все это будет смотреться», - поделился размышлениями глава администрации Сергей Златогорский.

Ему рассказали, что для детей готовят новогоднюю сказку, а представление вокруг елки с хороводом отменено.

Заседание оргкомитета по подготовке к празднованию пройдет в Кузнецке в субботу, 6 ноября. На нем обсудят торжественные мероприятия, оформление города, работу елочных базаров и другие вопросы, касающиеся Нового года.