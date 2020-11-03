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Общество

В Кузнецке Дедов Морозов «проспиртуют» для работы с детьми

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Детские новогодние мероприятия в Кузнецке не планируется отменять из-за пандемии коронавируса. Однако организаторы сведут к минимуму контакты детей между собой. Об этом стало известно во время оперативного совещания в местной администрации в понедельник, 2 ноября.

«Новый год - он, конечно, праздник, который должен быть. Но мероприятия должны проводиться так, чтобы не противоречить ограничениям. Условно говоря, приемная Деда Мороза. Там один Дед Мороз, который как бы проспиртован, и зашел ребенок, - это можно, это нормально. Допустим, на улице елку организуем, - это нормально. А массовые эти елки - я не знаю, как все это будет смотреться», - поделился размышлениями глава администрации Сергей Златогорский.

Ему рассказали, что для детей готовят новогоднюю сказку, а представление вокруг елки с хороводом отменено.

Заседание оргкомитета по подготовке к празднованию пройдет в Кузнецке в субботу, 6 ноября. На нем обсудят торжественные мероприятия, оформление города, работу елочных базаров и другие вопросы, касающиеся Нового года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Зачем издеваться и спиртовать,сделайте им прививку от ковид-19 и всё...

Гость||

Понедельник - день Белозерцева, вторник - Златогорского?

Гость||

Гость писал(a):

сделайте им прививку от ковид-19 и всё...
Да вроде набор добровольцев на испытания уже закончен.

Гость||

Проспиртованный Дед Мороз...

Гость||

И еще можно сразу на всякий случай ему пиздюлей вкатить.

Имя: Гость
Комментарий:

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