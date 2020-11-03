Пензячка о повышении цен на проезд: Уже пешком ходим по возможности

03.11.2020 | 19:16

Пензенцы не удивились, узнав о грядущем повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Они лишь не знали точных цифр.

«30 с чем-нибудь», - предположила горожанка.

«30 рублей, наверное, будет нормально, мне кажется», - отметила пенсионерка.

Компании «Дилижанс» и «Меркурий» уведомили администрацию Пензы о намерениях поднять тариф с 14 ноября.

«На большом классе стоимость проезда они планируют сделать 27 рублей, а на маршрутках - 32 рубля. В связи с законом № 220 о том, что маршруты нерегулируемые, пока у нас законные основания отсутствуют, чтобы отказать или воспрепятствовать этому. Данный вопрос пока еще рассматривается», - сообщил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Точно так же перевозчики поступили в 2019 году: они направили уведомление о желании повысить тариф, не предъявляя экономических обоснований. Тогда стоимость проезда выросла до 23 рублей в автобусах большой вместимости, до 27 - в машинах малого класса.

Напомним, «Дилижанс» и «Меркурий» обслуживают почти 90% маршрутов в областном центре.

«Есть не на что, коммунальные повышаются каждый месяц, капитальный ремонт на 100 рублей повышается, тепло включили раньше на полмесяца. Это опять минус из нашей пенсии! На что мы будем кушать? Проезд повышается, уже и так пешком ходим по возможности», - возмутилась пензячка.

На муниципальных маршрутах увеличение не планируется. В троллейбусах пока продолжат возить пассажиров за 20 рублей, в автобусах малой вместимости № 25 и 40 - за 23.

«Администрация Пензы рассматривает вопрос перевода маршрутов с нерегулируемого на регулируемый, но это требует дополнительных финансовых затрат, выделения денежных средств. Вопрос прорабатывается», - пояснил Михаил Глушков.

Это позволило бы контролировать повышение тарифов в общественном транспорте.