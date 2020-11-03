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Общество

Пензячка о повышении цен на проезд: Уже пешком ходим по возможности

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Пензенцы не удивились, узнав о грядущем повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Они лишь не знали точных цифр.

«30 с чем-нибудь», - предположила горожанка.

«30 рублей, наверное, будет нормально, мне кажется», - отметила пенсионерка.

Компании «Дилижанс» и «Меркурий» уведомили администрацию Пензы о намерениях поднять тариф с 14 ноября.

«На большом классе стоимость проезда они планируют сделать 27 рублей, а на маршрутках - 32 рубля. В связи с законом № 220 о том, что маршруты нерегулируемые, пока у нас законные основания отсутствуют, чтобы отказать или воспрепятствовать этому. Данный вопрос пока еще рассматривается», - сообщил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Точно так же перевозчики поступили в 2019 году: они направили уведомление о желании повысить тариф, не предъявляя экономических обоснований. Тогда стоимость проезда выросла до 23 рублей в автобусах большой вместимости, до 27 - в машинах малого класса.

Напомним, «Дилижанс» и «Меркурий» обслуживают почти 90% маршрутов в областном центре.

«Есть не на что, коммунальные повышаются каждый месяц, капитальный ремонт на 100 рублей повышается, тепло включили раньше на полмесяца. Это опять минус из нашей пенсии! На что мы будем кушать? Проезд повышается, уже и так пешком ходим по возможности», - возмутилась пензячка.

На муниципальных маршрутах увеличение не планируется. В троллейбусах пока продолжат возить пассажиров за 20 рублей, в автобусах малой вместимости № 25 и 40 - за 23.

«Администрация Пензы рассматривает вопрос перевода маршрутов с нерегулируемого на регулируемый, но это требует дополнительных финансовых затрат, выделения денежных средств. Вопрос прорабатывается», - пояснил Михаил Глушков.

Это позволило бы контролировать повышение тарифов в общественном транспорте.

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Гость||

КОГДА ОНИ ВСЕ НАЖРУТСЯ?

Гость||

Отнять у Меркурия и дилижанс 66 и 54 маршрут,оставить одну 7 тролле йбус,вот тогда запоют,а снятые автобусы пусть ездют по маршруту тралика 2 и 6 пусть там и проезд хоть 35 р делают

Гость||

Нет,а почему 27 и 32,делали бы сразу 50 и 75,чтоб каждый год не повышать

Гость||

Ну такими темпами и с такими законами перевозчики обгонять и перегонят Москву по стоимости проезда. В мск 55 сейчас. Хотя какие расстояния там и какие у нас ...

Гость||

Сделать сразу 50 как в Москве. Я считаю, это будет в самый раз.

Гость||

Да-да, охотно "верим" что тралики в стороне от повышения останутся... Они и так уже на ладан дышат многие, а тут такой шанс предоставляется заменить их на автобусы и возить пассажиров по более дорогой цене. Я бы может тоже на работу пешком ходила, если бы жила рядом с работой. А пока все что могу сделать для экономии - это ездить именно на экологически чистом транспорте и затем идти несколько минут до работы пешком.

Гость||

Гость писал(a):

Ну такими темпами и с такими законами перевозчики обгонять и перегонят Москву по стоимости проезда. В мск 55 сейчас. Хотя какие расстояния там и какие у нас ...
В МСК за 55 никто кроме туристов не ездит. У жителей города есть карта Тройка, где в зависимости от числа приобретаемвх на определенный срок поездок средняя стоимость поездки 20-30₽

Гость||

уведомление о желании повысить тариф, не предъявляя экономических обоснований

Все зависит от жадности перевозчика и тем более монополиста. УФАС проблемы в этом похоже в упор не видит. Здорово получается, сколько хочу столько и спрошу.

Гость||

Троллейбусы позволят поставить маршрутчиков на место

Гость||

Гость писал(a):

Нет,а почему 27 и 32,делали бы сразу 50 и 75,чтоб каждый год не повышать
Мучить жертву долго = это называется садизмом...

Гость||

тролейбус 5 копеек автобус 6 копеек красота.

Гость||

Для Москвы нормально, там народец зажиточный, купцы да банкиры с депутатами, а для глубинки, для тьмы таракани это безусловно дорого ....Надо попридержать лошадей, но никому не надо, мол последние но заплатят, зима на носу, пешком не находишься.

Гость||

А президент России В.В.Путин знает,что творится в Пензе с повышением цен в период пандемии,когда люди на грани выживания?

Гость||

Гость писал(a):

Троллейбусы позволят поставить маршрутчиков на место
Каким образом если троллейбусы в Пензе убивают не первый год?

Гость||

Гость писал(a):

дорово получается, сколько хочу столько и спрошу.
так извините вы не в социализме а уже в полном капитализме

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Имя: Гость
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