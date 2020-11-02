В Спутнике посадят еще 300 рябин и тысячу кустов сирени

02.11.2020 | 16:49

Растет Город Спутник, а вместе с ним растут посаженные в его дворах деревья и кустарники. Благоустройство дворов - работа управляющей компании. Ежегодно ее специалисты высаживают несколько сотен различных деревьев в микрорайоне. В 2020-м только цветущих кустарников прибавилось больше семисот.

«Также в этом году мы уже посадили три тысячи кустов живой изгороди, почти полсотни туй и две тысячи других деревьев, таких как клены, ели, ивы, яблони, вязы, вишни и другие», - рассказала мастер по благоустройству управляющей компании Города Спутника Мария Прачкина.

Сейчас в Спутнике идет посадка рябин. Триста молодых саженцев появятся у домов по улицам Лунной, Радужной, Светлой, Изумрудной, Фонтанной и Олимпийской. Принять участие в посадке готовы и сами жители Спутника. Например, Федор Блясов живет в Спутнике с момента, как построили его дом на Лунной улице. Увидев сотрудников управляющей компании, Федор Тихонович тут же вызвался помочь.

«У нас такой замечательный город, все едут на него посмотреть. Хочется, чтобы он всегда был красивым, поэтому с удовольствием помогаю чем могу», - подчеркнул Федор Блясов.

Работы по благоустройству Города Спутника идут постоянно, и планы по озеленению пополняются новыми пунктами. Ожидается, что в ближайшее время управляющая компания посадит около тысячи кустов сирени.