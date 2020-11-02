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Общество

В Пензенской области врачей из санаториев привлекут к работе на участках

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В Пензенской области разберутся со всеми случаями, когда больным приходилось по 2-3 дня ждать, чтобы по их вызову пришел врач. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев во время оперативного совещания в понедельник, 2 ноября.

«Я понимаю, что врачи поликлиник и амбулаторий перегружены, особенно те, кто выезжает по обращениям граждан к ним домой. Есть информация, что граждане звонят, вызывают, а 2-3 дня врач не приходит», - напомнил глава региона.

Он потребовал в каждом конкретном случае разбираться, что это за звонки.

«Если люди обращаются, наверняка такое имеет место», - подчеркнул губернатор.

Он также поручил рассмотреть варианты уменьшения нагрузки на медработников: оптимизировать логистику вызовов, увеличить число врачей первичного звена.

«У нас есть врачи, которые работают в санаториях, они сейчас не загружены, врачи, которые имеют право на медицинскую деятельность. Это как раз тот период, когда к ним можно обратиться. Сегодня врачи нам нужны как воздух. Они всегда были нужны, но сейчас особенно», - подчеркнул Белозерцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он также поручил рассмотреть варианты уменьшения нагрузки на медработников: оптимизировать логистику вызовов,
Кхм... выбирать каждый третий вызов, а остальные два отбрасывать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

увеличить число врачей первичного звена.
Ветеринаров привлекать планируется?

Гость||

Я пыталась послушать ,что он несёт сейчас в прямом эфире в инсте,но долго не смогла. Заикается,акает,экает,бекает,и плюс какая то ересь и нелепица. Одно и тоже разными словами гоняет. Все смеются.

Гость||

Гость писал(a):

Я пыталась послушать ,что он несёт сейчас в прямом эфире в инсте,но долго не смогла. Заикается,акает,экает,бекает,и плюс какая то ересь и нелепица. Одно и тоже разными словами гоняет. Все смеются.
+ 100! Я даже не стала начинать смотреть...как оказалось не зря! Там ничего не меняется.

Гость||

Гость писал(a):

Я пыталась послушать ,что он несёт сейчас в прямом эфире в инсте,но долго не смогла. Заикается,акает,экает,бекает,и плюс какая то ересь и нелепица. Одно и тоже разными словами гоняет. Все смеются.
Уж лучше б вообще никакие прямые эфиры не проводил

Гость||

Бедная ,многострадальная Родина!

А в Чехии всех раставлят принудительно и БЕСПЛАТНО пройти тестирование на ковид-19.

Имя: Гость
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