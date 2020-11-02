В Пензенской области врачей из санаториев привлекут к работе на участках

02.11.2020 | 09:25

В Пензенской области разберутся со всеми случаями, когда больным приходилось по 2-3 дня ждать, чтобы по их вызову пришел врач. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев во время оперативного совещания в понедельник, 2 ноября.

«Я понимаю, что врачи поликлиник и амбулаторий перегружены, особенно те, кто выезжает по обращениям граждан к ним домой. Есть информация, что граждане звонят, вызывают, а 2-3 дня врач не приходит», - напомнил глава региона.

Он потребовал в каждом конкретном случае разбираться, что это за звонки.

«Если люди обращаются, наверняка такое имеет место», - подчеркнул губернатор.

Он также поручил рассмотреть варианты уменьшения нагрузки на медработников: оптимизировать логистику вызовов, увеличить число врачей первичного звена.

«У нас есть врачи, которые работают в санаториях, они сейчас не загружены, врачи, которые имеют право на медицинскую деятельность. Это как раз тот период, когда к ним можно обратиться. Сегодня врачи нам нужны как воздух. Они всегда были нужны, но сейчас особенно», - подчеркнул Белозерцев.