Сетевое издание|18+|Понедельник|2 ноя 2020|10:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На аварийных участках пензенских дорог снизят разрешенную скорость

Печать

Губернатор Иван Белозерцев назвал ответственных за увеличение количества ДТП (в том числе с летальным исходом) в Пензенской области. Проблема была озвучена во время оперативного совещания в региональном правительстве утром в понедельник, 2 ноября.

Глава региона назвал ситуацию с аварийностью на дорогах неблагоприятной.

«Практически каждый день гибнут люди: то на М5, то на областных дорогах, то на муниципальных. Часто люди садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мы с вами недорабатываем», - подчеркнул губернатор.

В числе ответственных за недоработки он назвал сотрудников ГИБДД, правительства и представителей муниципальных образований.

«Молчат общественные организации, молчат СМИ, только по факту говорят, что ДТП произошло, а причины? Если человек приехал в кафе на своем авто, гулял несколько часов, а потом пошел и сел за руль и все махнули рукой, он может и сам погибнуть, и задавить своего родного человека, или ребенка, или кого угодно», - подчеркнул губернатор.

Он упрекнул ответственные службы в приверженности бумажной работе и отсутствии реальных действий.

«Активной работы нет, поэтому и проблемы», - констатировал Белозерцев.

Он поручил организовать областное мероприятие с участием руководства УМВД и УГИБДД и рассмотреть возможность снижения допустимой скорости на особо опасных участках на 20 км/ч.

В минувшие выходные в Пензенской области произошло несколько серьезных аварий. В воскресенье на проспекте Строителей в Пензе погибла женщина-пешеход, ДТП в Каменском районе унесло жизнь мужчины и ребенка, а в Бессоновке разбились еще двое мужчин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Часто люди садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.
penzainform.ru писал(a):
рассмотреть возможность снижения допустимой скорости на особо опасных участках на 20 км/ч.
Но вместо борьбы с пьяными водителями решили просто ограничить скорость. Странная логика. Это что, чтобы пьяный мог спокойно доехать?. Так пьяные на знаки не смотрят.

Гость||

Верните Курчатова.

Гость||

Просто решили пополнить бюджет...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте