На аварийных участках пензенских дорог снизят разрешенную скорость

02.11.2020 | 09:42

Губернатор Иван Белозерцев назвал ответственных за увеличение количества ДТП (в том числе с летальным исходом) в Пензенской области. Проблема была озвучена во время оперативного совещания в региональном правительстве утром в понедельник, 2 ноября.

Глава региона назвал ситуацию с аварийностью на дорогах неблагоприятной.

«Практически каждый день гибнут люди: то на М5, то на областных дорогах, то на муниципальных. Часто люди садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мы с вами недорабатываем», - подчеркнул губернатор.

В числе ответственных за недоработки он назвал сотрудников ГИБДД, правительства и представителей муниципальных образований.

«Молчат общественные организации, молчат СМИ, только по факту говорят, что ДТП произошло, а причины? Если человек приехал в кафе на своем авто, гулял несколько часов, а потом пошел и сел за руль и все махнули рукой, он может и сам погибнуть, и задавить своего родного человека, или ребенка, или кого угодно», - подчеркнул губернатор.

Он упрекнул ответственные службы в приверженности бумажной работе и отсутствии реальных действий.

«Активной работы нет, поэтому и проблемы», - констатировал Белозерцев.

Он поручил организовать областное мероприятие с участием руководства УМВД и УГИБДД и рассмотреть возможность снижения допустимой скорости на особо опасных участках на 20 км/ч.

В минувшие выходные в Пензенской области произошло несколько серьезных аварий. В воскресенье на проспекте Строителей в Пензе погибла женщина-пешеход, ДТП в Каменском районе унесло жизнь мужчины и ребенка, а в Бессоновке разбились еще двое мужчин.