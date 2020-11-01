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Общество

В сотне рейсовых автобусов Пензы проверили ношение пассажирами масок

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Представители мэрии, полиция, волонтеры - все встали на защиту здоровья горожан. Для этого они проникают в общественный транспорт, несколько смущая пассажиров своим строгим видом.

«Проверка масочного режима. При проезде в общественном транспорте все граждане обязаны соблюдать правила ношения лицевых масок. За неисполнение требований вы можете быть привлечены к административной ответственности. Штраф по статье 26.1 от одной до тридцати тысяч рублей», - разъяснил один из контролеров.

Волонтеры раздавали пассажирам листовки и просили использовать в общественных местах средства индивидуальной безопасности: маски, перчатки, антисептики.

За последнее время в ходе рейдов проверено более сотни единиц общественного транспорта. Борьба за соблюдение пассажирами масочного режима продолжается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Носите маски, клоуны.

Гость||

Так уж прям и автобусов? Или сегодня маршрутки шли за автобусы?

Гость||

Проверяющий сам в маске на подбородке. Это что за показуха???

Гость||

Гость писал(a):

Проверяющий сам в маске на подбородке. Это что за показуха???
Видно что маска на нос не натянута.

Значит органы дыхания не защищает.

Значит постановление нарушает.

Значит штраф надо выписать.

Немедленно привлечь к законной ответственности!

Гость||

Обязанность носить гигиенические маски установлена:

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31

и

Постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области»

Гость||

Использованные гражданами маски — это не медицинские отходы, их можно просто выбрасывать в урну. Особые условия обращения необходимы лишь для медицинских отходов, а личные маски граждан относятся к бытовому мусору.

Согласно СанПиН 2.1.7.2790–10 и Закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (№ 232 от 21.11.2011) медицинские отходы образуются в процессе медицинской деятельности и только лицами, деятельность которых связана с обращением с медицинскими отходами.

Гость||

По всему миру государства вновь вводят ограничительные меры против пандемии коронавируса. В странах Европы уже закрываются рестораны и бары, а также гостиницы и отели. В России, несмотря на неутешительную статистику по новым случаям COVID, карантин не вводится. А кроме этого, Минздрав запрещает врачам распространять неприятные новости о пандемии.

Гость||

Гость писал(a):

Минздрав запрещает врачам распространять неприятные новости о пандемии.
Минздрав лишь издал рекомендацию согласовывать все заявления по коронавирусу с пресс-службой Минздрава РФ. Никто не может заткнуть рот врачам, фельдшерам, медсёстрам и санитаркам. Они сами за себя принимают решения и несут ответственность.

Имя: Гость
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