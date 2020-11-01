В Пензенской области коронавирус нашли еще у более 160 человек

01.11.2020 | 10:46

В воскресенье, 1 ноября, стало известно, что в Пензенской области COVID-19 подтвердился еще у 165 человек. Об этом сообщил портал стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших теперь составляет 15 423.

Накануне в регионе было выявлено 168 новых случаев, при этом зафиксировали рекордный суточный прирост заражений детей: инфекцию подхватил сразу 41 несовершеннолетний в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

Кроме того, оперштаб в тот день сообщил о смерти еще двух человек от коронавируса: одна из жертв - женщина в возрасте 63 лет, вторая - 59-летний мужчина. Оба кроме COVID-19 страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и артериальной гипертензией.

Таким образом, с начала пандемии официально было сообщено о 185 жертвах коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Вылечиться от COVID-19 смогли 11 244 человека.