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Общество

В Пензенской области коронавирус нашли еще у более 160 человек

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В воскресенье, 1 ноября, стало известно, что в Пензенской области COVID-19 подтвердился еще у 165 человек. Об этом сообщил портал стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших теперь составляет 15 423.

Накануне в регионе было выявлено 168 новых случаев, при этом зафиксировали рекордный суточный прирост заражений детей: инфекцию подхватил сразу 41 несовершеннолетний в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

Кроме того, оперштаб в тот день сообщил о смерти еще двух человек от коронавируса: одна из жертв - женщина в возрасте 63 лет, вторая - 59-летний мужчина. Оба кроме COVID-19 страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и артериальной гипертензией.

Таким образом, с начала пандемии официально было сообщено о 185 жертвах коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Вылечиться от COVID-19 смогли 11 244 человека.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну че, плато, посоны?

Гость||

Везде растет, у нас снижается. Кто поверит?

Гость||

Раньше был приказ больше 100 не показывать,сейчас больше 170?

Гость||

А не проще ли написать сразу в заголовке "у 165", а не "у более 160"?

Гость||

Враньё, люди умирают от инсульта, инфаркта, онкологии, а пишут от ковида. Уже доказано, что возросшее количество пневмоний НИКАК не связано с вирусом - это следствие длительного ношения масок. Но государственные структуры и прикормленные врачи НИКОГДА не откроют этого населению - минздрав не разрешает.

Гость||

Дурачок пишит....

Гость||

Гость писал(a):

Ну че, плато
Плато уж недели три как идёт, читай статистику.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок,
иди хотя бы дистанционно грамоте обучись, тогда пиши.

Имя: Гость
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