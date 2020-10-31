На улице Максима Горького в Пензе запретят остановку транспорта

31.10.2020 | 10:20

В ноябре на улице Максима Горького в Пензе установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Зона действия» и «Работает эвакуатор» на участке от улицы Володарского до Красной.

Это объясняется тем, что припаркованные на полосе движения автомобили мешают проезду другого транспорта, уменьшают пропускную способность улицы и увеличивают риск ДТП.

«Более того, из-за хаотичной стоянки и остановки транспорта во время снегопада возникают проблемы при приведении дорог в норму. Из-за несвоевременного проведения снегоочистки происходит сужение проезжей части», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Автовладельцев просят быть внимательными на дорогах и с пониманием отнестись к изменениям в организации движения.