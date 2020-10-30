В Пензе вышла в свет книга о частной жизни А. И. Куприна

30.10.2020 | 19:30

Провокационную книгу об Александре Ивановиче Куприне издала его поклонница - научный сотрудник Литературного музея Татьяна Кайманова. Одно название сборника чего стоит: «Врут, как зеленые лошади...» - так резко в свое время литератор отзывался о некоторых репортерах.

«Название во многом отражает отношение самого Куприна к высказываниям о нем при его жизни, а также сегодняшнее положение дел в куприноведении, где о нем продолжают врать. Продолжают врать и интернет, и даже некоторые доктора наук», - рассказала Татьяна Кайманова.

Многие материалы, вошедшие в книгу, опубликованы впервые: редкие письма, документы, воспоминания, касающиеся биографии и личной жизни Куприна.

Есть переписка писателя и белого генерала Краснова, мемуары об отношениях с Маяковским.

«Есть совершенно чудесные воспоминания и письма Куприна к «милой, ненаглядной Эсфири Моисеевне», открывающие тайну его последней любви», - сообщила Татьяна Кайманова.

Писатель с опаской относился к воспоминаниям и высказываниям о себе со стороны неумных людей.

«В своем завещании он укажет: «Воспоминаний обо мне не писать, письма и портреты сжечь!» Так что книга еще и противоречит завещанию Куприна», - отметила Татьяна Кайманова.