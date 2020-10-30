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Общество

В Пензе на митинг в память о жертвах репрессий пришли несколько человек

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Сильнейший удар в годы репрессий был нанесен казачеству. Была цель уничтожить всех, кто является носителем старой культуры, ценностей и уклада жизни. В политической мясорубке пострадала семья Евгения Пучкова.

«Прадед был расказачен за то, что имел свою мельницу, отказался сдавать коней в колхоз. Был репрессирован, пропал без вести, судьба его до сих пор неизвестна. Второй прадед тоже был репрессирован», - рассказал атаман пензенского казачества.

Ежегодно в память о страшных событиях в Пензе проходили митинги. В них принимали участие и те, кто пострадал от политических репрессий, и члены их семей. На этот раз собрание было малолюдным - пришли те, кому нужно.

«Нам очень сложно восстановить традиции пастырского служения в нашей Русской православной церкви. Оно, можно сказать, было прервано во время жутких репрессий, которым подверглись лица духовного сословия. Мы, принимая сан, с трудом находили пожилых священников, у которых могли бы перенять опыт», - отметил клирик Петропавловского храма протоиерей Алексей Горшков.

Всего в Пензенской области за годы политических репрессий пострадало около 70 тысяч человек. Многие были обыкновенными крестьянами.

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Гость||

По ложным обвинениям в 1934 - 1938 годах в стране было уничтожено колосальное количество невинных людей. Многие расстрельные списки были подписаны лично Сталиным

Гость||

Гость писал(a):

По ложным обвинениям в 1934 - 1938 годах в стране было уничтожено колосальное количество невинных
Сомневаюсь что по ложным.

Гость||

И что прям не винных

Гость||

Гость писал(a):

По ложным обвинениям в 1934 - 1938 годах в стране было уничтожено колосальное количество невинных людей. Многие расстрельные списки были подписаны лично Сталиным
Если остались такие дурачки как ты видно мало в 30-х расстреливали.

Гость||

А взгляд у посредника божьего,хитрыыыыыыйййййййййй...

Гость||

Если об этом не помнить, то повторения не миновать. К тому всё идёт.

Гость||

А сколько казачки 9 Января гражданских и безоружных порубали!? А атаман Семенов, "выпорол" пол Сибири! А мои дед и отец по 25 лет в шахте уголек рубали и к 60 годам инвалидами умерли! Перед смертью мать упрашивала отца покреститься, вдруг поможет! А он ответил "..жил Коммунистом и перед смертью врать Богу не буду!"

Гость||

Гость писал(a):

Если об этом не помнить, то повторения не миновать. К тому всё идёт.
Живи по совести.не воруй,людей не обманывай,не лицемерь...

Гость||

Вот вот. А то казаки невинно пострадавшие

Имя: Гость
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