В Пензе на митинг в память о жертвах репрессий пришли несколько человек

30.10.2020 | 19:00

Сильнейший удар в годы репрессий был нанесен казачеству. Была цель уничтожить всех, кто является носителем старой культуры, ценностей и уклада жизни. В политической мясорубке пострадала семья Евгения Пучкова.

«Прадед был расказачен за то, что имел свою мельницу, отказался сдавать коней в колхоз. Был репрессирован, пропал без вести, судьба его до сих пор неизвестна. Второй прадед тоже был репрессирован», - рассказал атаман пензенского казачества.

Ежегодно в память о страшных событиях в Пензе проходили митинги. В них принимали участие и те, кто пострадал от политических репрессий, и члены их семей. На этот раз собрание было малолюдным - пришли те, кому нужно.

«Нам очень сложно восстановить традиции пастырского служения в нашей Русской православной церкви. Оно, можно сказать, было прервано во время жутких репрессий, которым подверглись лица духовного сословия. Мы, принимая сан, с трудом находили пожилых священников, у которых могли бы перенять опыт», - отметил клирик Петропавловского храма протоиерей Алексей Горшков.

Всего в Пензенской области за годы политических репрессий пострадало около 70 тысяч человек. Многие были обыкновенными крестьянами.