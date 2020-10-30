Геймеры могут подключиться к World of Tanks с минимальными задержками

30.10.2020 | 14:23

«Билайн Бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») организовал прямой стык сети «Билайн» с игровыми кластерами Wargaming. Теперь абоненты могут играть в World of Tanks и другие популярные игры из любой точки России с минимальными задержками.

Эксперты дирекции по взаимодействию с операторами связи и роумингу «Билайн» при поддержке коллег из технического блока реализовали общероссийский проект и обеспечили прямое подключение игровых серверов к сети «Билайн» в Москве, Екатеринбурге, Красноярске. На конец года запланировано подключение в Хабаровске.

Таким образом абоненты смогут играть в World of Tanks и другие игры с минимальным пингом. Это гарантирует комфортную игру и защиту от возможного влияния трафика других интернет-сервисов, промежуточных сетей и оборудования.

Скачивание обновлений, игр и медиаконтента также пройдет быстро благодаря присоединению к сети «Билайн» узлов CDN (Content Delivery Network - сеть доставки контента) компании G-Core Labs - международного провайдера облачных и edge-решений, через которые игры Wargaming и другой популярный медиа и игровой контент распространяются по всему миру.

World of Tanks - одна из наиболее популярных ММО-игр, использующих инфраструктуру G-Core Labs. Это масштабная игра про сражения бронетехники середины XX столетия, захватившая внимание 160 млн пользователей по всему миру. Игра - обладатель множества престижных наград, включая Golden Joystick Award.

Руководитель по стратегическому развитию передачи данных «Билайн Бизнес» Константин Колесов отметил: «Еще несколько лет назад «широкий» интернет-канал в квартире считался показателем высокого качества услуги доступа в интернет. Сегодня этого недостаточно - необходимо обеспечить отличную доступность контента. Особо остро это чувствуют пользователи онлайн-игр, для которых миллисекунды, затраченные на прохождение по сети пакета информации, могут решить исход боя.

Собственная магистральная сеть и опыт «Билайн» позволяет обеспечить прямое включение контента в сеть «Билайн» и сократить расстояние между нашими пользователями и игровыми серверами. Мы планируем дальнейшее расширение сотрудничества и ожидаем появления на российском рынке интересных ресурсов в CDN-сети G-Core Labs».

«Один из наиболее важных факторов, благодаря которым контент-провайдеры выбирают G-Core Labs, - минимальные задержки до потребителя в любой точке мира. Мы рады сотрудничеству с «Билайн Бизнес», наши объединенные технологические возможности позволяют обеспечивать бесперебойную доставку медиа- и игрового контента до игроков и пользователей», - пояснил ведущий менеджер по развитию бизнеса G-Core Labs в России Дмитрий Степанов.