Из девяти проверенных аптек Пензы нехватку лекарств выявили в двух

29.10.2020 | 19:15

Одну аптеку за другой обошли необычные покупатели. Они ничего не приобретали, а только интересовались у фармацевтов наличием определенных лекарств.

Члены рабочей группы, созданной по поручению губернатора, уже в ходе первого рейда выявили нехватку некоторых антибиотиков и противовирусных. Об увиденном общественники и чиновники рассказали главе региона.

«Удалось посмотреть девять аптек. Только в двух отсутствовали препараты», - отчиталась врио вице-губернатора Пензенской области Лариса Рябихина.

«Почти все единодушно отмечают, что со списком из числа жизненно важных и необходимых (лекарств. - Прим. ред.) особых проблем нет», - добавил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Существующие в аптеках проблемы фармацевты связывают с повышенным спросом, а также с перебоями поставок медикаментов.

«Спрос на лекарственные препараты растет, и сегодня очень важно, чтобы жители Пензенской области были обеспечены лекарственными препаратами, чтобы у них была возможность приобрести эти препараты», - указал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Он поручил наладить тесное взаимодействие с аптеками для создания запаса лекарств.