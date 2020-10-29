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Общество

2,25 млн: В Пензе ищут подрядчика, который закроет фонтан

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В Пензе ищут подрядчика, который обеспечит сохранность нового светомузыкального фонтана в зимнее время. Электронный аукцион объявлен городским департаментом ЖКХ.

Согласно материалам закупки, необходимо провести «работы по изготовлению, поставке, монтажу укрывной конструкции для защиты в зимний период сооружения «Фонтан», расположенного в районе дома № 39 по ул. Московской». Предполагается, что сооружение закроют фанерой и тентом.

«Укрывная конструкция предусматривается как сборно-разборная. Она должна представлять собой самостоятельный объект, расположенный на открытом воздухе, для защиты в зимний период сооружения «Фонтан» от воздействия атмосферных осадков (снег, дождь, ветер), а также для обеспечения защиты облицовки чаши фонтана, фонтанного оборудования», - говорится в документации.

Начальная цена контракта составляет 2 млн 250 тыс. руб. Во время торгов она может быть снижена. Право выполнять работы достанется той организации, которая попросит за свои услуги наименьшую сумму. Источником финансирования выступит бюджет города Пензы.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 2 ноября. Торги состоятся 5-го. Работы должны будут выполнить в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Новый фонтан в центре Пензы, открытый в День города, 5 сентября, проработал чуть менее полутора месяцев, после чего был закрыт на консервацию.

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Гость||

Йо! Еще ж одного кентавра можно сбацать на эти деньги. Немного поменьше, ну или с дырой побольше...

Гость||

Это же надо, 2,2 мл., изготовить лёгкий разборный каркас и натянуть тенд. Попросите чертежи у олигархов, у них в имениях теплицы стоят, любой фонтан поместится.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Начальная цена контракта составляет 2 млн 250 тыс. руб. Во время торгов она может быть снижена. Право выполнять работы достанется той организации, которая попросит за свои услуги наименьшую сумму.

Меня одного всегда смущает, что работу проводят по наименьшей цене? Например в Никольске, при ремонте парка было обещано поставить 2 больших аттракциона - и место было запланировано большое под них. В результате выиграл другой подрядчик и поставил маленькую карусель(естественно дешевле). Вот мне и не понятна логика - почему нельзя ориентироваться на качество и долговечность, а именно на цену? Т.е. можно сделать же качественно и не на один год или за копейки и на один раз - хотя опять деньги выделять каждый год.

Гость||

Спрашивается, на фига надо было вбухивать 280 млн. руб. в фонтан, который полгода будет стоять в виде фанерного ящика? И это центр города.

Гость||

Кто нибудь видел чтобы в других городах фонтаны накрывали?

Гость||

В холодное время года фонтан будет особенно красив - модные экологичные материалы, строгие классические контуры.

Гость||

Вот тоже не понятно, это что за фонтан такой, который нужно ящиком накрыть? Кто в Спутнике живет, подскажите, там на зиму тоже такую коробку строят? Просто в Москве и Питере я такой "красоты" зимой не видела

Гость||

Гость писал(a):

Кто нибудь видел чтобы в других городах фонтаны накрывали?
В селе Засечном точно не накрывают. Ну так то ж село. Пензе не указ и не пример.

Гость||

Как с лавочками на набережной: должны быть с лиственницы как минимум и обработаны от осадков. А на деле елка самого низшего качества покрытая дешманским лаком.Старый фонтан вроде ничем не накрывали. И ничего, вон сколько отработал

Гость||

И кетавра пусть накроют свинцовым саркофагом и бетоном зальют. Чтоб глаза его не видели и не позорили Пензу перед гостями.

Гость||

Дети залезут на этот настил играть, он сломается и во всем опять обвинят граждан.

Гость||

Надо еще пост №1 там поставить.

Гость||

интересно бы знать. а чье это предложение.....

Гость||

Про пост номер 1 -идея интересная!

Гость||

Кто нибудь видел чтобы в других городах фонтаны накрывали?

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Имя: Гость
Комментарий:

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