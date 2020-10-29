2,25 млн: В Пензе ищут подрядчика, который закроет фонтан

29.10.2020 | 10:57

В Пензе ищут подрядчика, который обеспечит сохранность нового светомузыкального фонтана в зимнее время. Электронный аукцион объявлен городским департаментом ЖКХ.

Согласно материалам закупки, необходимо провести «работы по изготовлению, поставке, монтажу укрывной конструкции для защиты в зимний период сооружения «Фонтан», расположенного в районе дома № 39 по ул. Московской». Предполагается, что сооружение закроют фанерой и тентом.

«Укрывная конструкция предусматривается как сборно-разборная. Она должна представлять собой самостоятельный объект, расположенный на открытом воздухе, для защиты в зимний период сооружения «Фонтан» от воздействия атмосферных осадков (снег, дождь, ветер), а также для обеспечения защиты облицовки чаши фонтана, фонтанного оборудования», - говорится в документации.

Начальная цена контракта составляет 2 млн 250 тыс. руб. Во время торгов она может быть снижена. Право выполнять работы достанется той организации, которая попросит за свои услуги наименьшую сумму. Источником финансирования выступит бюджет города Пензы.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 2 ноября. Торги состоятся 5-го. Работы должны будут выполнить в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Новый фонтан в центре Пензы, открытый в День города, 5 сентября, проработал чуть менее полутора месяцев, после чего был закрыт на консервацию.