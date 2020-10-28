В Никольском районе погашен долг в 1 млн по муниципальным контрактам

Школы Никольского района задолжали по муниципальным контрактам на охрану, техническое обслуживание и предоставление коммунальных услуг более 1 млн рублей.
Это нарушение выявила прокуратура. Как выяснилось, управление образования недостаточно профинансировало расходы учебных заведений.
Прокурор внес главе администрации Никольского района представление. В итоге муниципальный орган выделил средства образовательным организациям.
«Задолженность полностью погашена», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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