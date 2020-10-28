В 2021 году дороги в Пензе будут ремонтировать на 75 участках

28.10.2020 | 13:07

О реконструкции имеющихся городских дорог и строительстве новых рассказал в прямом эфире на своей странице в Instagram глава администрации Пензы Андрей Лузгин в среду, 28 октября.

По его словам, в 2021 году по проекту «Безопасные и качественные автодороги» запланирована работа на 75 объектах. Большинство из них расположено в частном секторе и внутри кварталов. Также запланирован ремонт улиц Кураева, Куприна, Набережной Реки Мойки, Урицкого, Долгова, Ленина.

По многочисленным обращениям пензенцев запланирован ремонт дороги от Чемодановских дач до поселка Подлесного, которая ведет к зоне отдыха на реке Вяди мимо детских лагерей.

«Кроме того, начнем расширять проспект Строителей на участке от ТЦ «Берлин» до ТЦ «Весна». Там сейчас имеется сужение до 3 полос, хотим расширить его до 6 полос», - поделился планами мэр.

Он напомнил о том, что завершен первый этап строительства дороги, соединяющей улицы 40 лет Октября с Центральной. Вторым этапом будет реконструкция улиц Терновского, Перспективной, Рябова. Кроме того, запланированы торги на строительство путепровода через Бригадирский мост.

Под вопросом находится создание дороги - дублера улицы Терновского, чтобы разгрузить ее.

«Свердлова будет держать весь поток, поэтому мы прорабатываем варианты строительства новой магистрали вдоль Айвазовского через железнодорожные пути станции Пенза-III. Это дорогостоящий проект с большим изъятием собственности. Изучаем трафик со стороны ГПЗ-24 и Заречного в сторону Терновки. Возможно, будем рассматривать строительство еще одного моста с выходом на Барковку, чтобы не перегружать существующую сеть и не изымать участки», - пояснил Андрей Лузгин.

Он также коснулся темы безопасности пешеходов. «Важно развивать пешеходную доступность, чтобы больше ходили пешком. Поэтому на ближайшие 5 лет запланирована установка почти 3 000 светоточек», - пообещал он.

Также мэр отметил, что с каждым годом набирают популярность велосипеды и самокаты. По его словам, на проезжей части пока не планируется выделение велосипедных дорожек - внимание будет уделяться тротуарам, по которым можно было бы комфортно передвигаться. А для развития такого транспорта в Пензе появятся новые пункты проката самокатов, первые из них открылись в начале сентября.