Андрей Лузгин рассказал, как будут бороться с заборами в Пензе

28.10.2020 | 12:26

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин назвал проблемой избыток ограждений вокруг домов на территории города.

«У нас очень много обращений относительно появления новых заборов, когда многоквартирные дома, жилищные комплексы начинают ограждать свою территорию. По законодательству у них есть такое право. При этом в последние несколько лет были случаи, когда нарушались пешеходные связи и сложившийся ход жизни ближайших домов», - обозначил проблему мэр.

В связи с этим местные власти приняли решение внести изменения в правила благоустройства, в соответствии с которыми администрация будет согласовывать строительство новых ограждений.

«К сожалению, данные изменения не будут относиться к тем заборам, которые уже установлены. Мы хотим учитывать интересы всех жителей, чтобы сложившиеся пешеходные связи не нарушались», - подчеркнул Лузгин.

Он отрицательно высказался и о глухих заборах, которые пензенцы устанавливают на красных линиях, особенно в центре города.

«Мы тоже будем вносить соответствующие изменения - запрет на глухие заборы, чтобы эстетичность внешнего вида соблюдалась. В целом, конечно, про Пензу в последнее время говорят, что мы стали городом заборов в плохом смысле слова», - констатировал глава администрации.