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Общество

В Пензе выявили 125 стоявших на газонах и детских площадках машин

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В понедельник, 26 октября, в Октябрьском районе Пензы прошел рейд по пресечению парковок на газонах, детских и спортивных площадках.

В нем приняли участие сотрудники районной администрации и представитель прокуратуры. Они выявили 125 нарушений.

«Главная цель такой работы не наложение штрафов как таковое, а обеспечение сохранности газонов и цветников», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Автовладельцев просят оставлять личные автомобили на отведенных для этого местах либо на специализированных стоянках.

Работа по выявлению припаркованных на газонах машин началась в Пензе в июле 2019 года. За первый же месяц было составлено более 30 протоколов. В дальнейшем сотрудники районных администраций не раз выходили в рейды.

В связи с пандемией коронавируса работа была временно прекращена, однако теперь она возобновилась.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Нет

Гость||

30 протоколов за месяц - капля в море. В каждом дворе есть машины, стоящие на газоне. А сейчас эти машины переносят грязь с газонов на асфальт.

Снова одна показуха, никакой планомерной работы

Гость||

Я не понимаю почему соседи таких не фоткают и не отправляют в ГИБДД. Я весь двор отучила на газон и бордюры ставить.

Гость||

Почему ж только Октябрьский район работает? А остальные зажрались и в спячке?

Гость||

Атучила? Мы с шемыщайги такия бабы. Коня на каку.

Гость||

Гость писал(a):

Атучила? Мы с шемыщайги такия бабы. Коня на каку.
С дебилами больше никак не получается. Они ж не понимают. Сам небось тоже шемвшейки

Гость||

Мирa 14-зa..ли все гaзоны.

Гость||

Тысячилетия проходят,а люди как были животными безмозглыми,так и остались!

Имя: Гость
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