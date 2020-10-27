В Пензе выявили 125 стоявших на газонах и детских площадках машин

В понедельник, 26 октября, в Октябрьском районе Пензы прошел рейд по пресечению парковок на газонах, детских и спортивных площадках.
В нем приняли участие сотрудники районной администрации и представитель прокуратуры. Они выявили 125 нарушений.
«Главная цель такой работы не наложение штрафов как таковое, а обеспечение сохранности газонов и цветников», - пояснили в пресс-службе мэрии.
Автовладельцев просят оставлять личные автомобили на отведенных для этого местах либо на специализированных стоянках.
Работа по выявлению припаркованных на газонах машин началась в Пензе в июле 2019 года. За первый же месяц было составлено более 30 протоколов. В дальнейшем сотрудники районных администраций не раз выходили в рейды.
В связи с пандемией коронавируса работа была временно прекращена, однако теперь она возобновилась.
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