В Пензе выявили 125 стоявших на газонах и детских площадках машин

27.10.2020 | 10:28

В понедельник, 26 октября, в Октябрьском районе Пензы прошел рейд по пресечению парковок на газонах, детских и спортивных площадках.

В нем приняли участие сотрудники районной администрации и представитель прокуратуры. Они выявили 125 нарушений.

«Главная цель такой работы не наложение штрафов как таковое, а обеспечение сохранности газонов и цветников», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Автовладельцев просят оставлять личные автомобили на отведенных для этого местах либо на специализированных стоянках.

Работа по выявлению припаркованных на газонах машин началась в Пензе в июле 2019 года. За первый же месяц было составлено более 30 протоколов. В дальнейшем сотрудники районных администраций не раз выходили в рейды.

В связи с пандемией коронавируса работа была временно прекращена, однако теперь она возобновилась.