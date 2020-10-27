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Общество

В области заболеваемость ОРВИ среди взрослых выше эпидпорога на 176%

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Во вторник, 27 октября, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало информацию об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в регионе за период с 19-го по 25-е число.

За минувшую неделю зарегистрировали 4 823 случая острых респираторно-вирусных инфекций (362,2 на 100 тысяч населения). Это на 7,8% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 41,4%», - уточнили в управлении.

Чаще всего зараженных выявляют в Кузнецке, Нижнеломовском, Каменском, Сердобском, Шемышейском и Башмаковском районах.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 8,1%. Заболеваемость ОРВИ детей до 14 лет составила 252,7 на 100 тысяч детского населения, ниже эпидпорога на 83,4% (дети с 3 до 6 лет), на 99,6% (дети от 7 до 14 лет)», - пояснили в РПН.

Что касается взрослого населения, то тут пороговый уровень превышен на 176%.

Конкретно в Пензе на минувшей неделе ОРВИ подхватило примерно такое же число горожан (1 934 случая), что и в предыдущие семь дней, тем не менее этот показатель выше эпидпорога на 67,2%.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это не ОРВИ,это ОН!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 8,1%.
Уде́льный вес — физическая величина, которая определяется как отношение веса вещества P к занимаемому им объёму V/

ПИ вы там детей килограммами вешаете?

Гость||

Мало бываем на воздухе,а это первое, о чём следует говорить. СМИ прессуют народ и доводят до стрессового состояния. Чрезмерно много внимания уделяется болезням. Как же им не быть?

Гость||

Гость писал(a):

Чрезмерно много внимания уделяется болезням. Как же им не быть?
А чем больше человек о болезнях думает, тем сложнее от них избавиться. От школы, к примеру, можно отлынивать. И как то выздоравливать неохота.

Гость||

+100500 это мы с вами понимаем, а коронобаранам далеко до этого.. Смысл жизни теряют. Чем дольше говорить человеку, что он свинья, он и захрюкает

Гость||

Киберхо́ндрия (от префиксоида кибер- и «ипохондрия», англ. cyberchondria) — психическое расстройство, заключающееся в стремлении самостоятельной постановки диагноза на основе симптомов заболеваний, описанных на интернет-сайтах. Киберхондрия является разновидностью ипохондрии Человек, страдающий киберхондрией, называется

Гость||

Да щас дурак не возьмёт больничный. Работать не охота, скажи заболел, запах не чувствую, и все, никто тебе даже горло не посмотрят. Сиди дома на больничном.

Гость||

Гость писал(a):

А чем больше человек о болезнях думает, тем сложнее от них избавиться. От школы, к примеру, можно отлынивать. И как то выздоравливать неохота.
Я к тому, что вся систопляска, в виде всех этих удалёнок, поблажки всякие и т.п., раздутая вокруг COVID, лишь СПОСОБСТВУЕТ росту заболеваемости.

Конечно, делать вид, что никакого ковида нет, нельзя. Но, раздувая истерию, готовьтесь к последствиям.

Гость||

Гость писал(a):

Конечно, делать вид, что никакого ковида нет, нельзя. Но, раздувая истерию, готовьтесь к последствиям.
В СССР кстати так делали. Например, аварию на Чернобыльской АЭС долго замалчивали.

Гость||

А у нас с тех пор ничего не изменилось. У нас сначала "ничего нет", потом "всё под контролем", а следующая стадия-сразу национальная трагедия. Траурные мероприятия возглавляют, речи душещипательные при этом произносят те же люди, которые виноваты во многом из этого и которые, вместо мелких назначенных стрелочников, должны остаток своих дней не с эскортом ездить, а лес на зоне валить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Чаще всего зараженных выявляют в Кузнецке, Нижнеломовском, Каменском, Сердобском, Шемышейском и Башмаковском районах.
То есть там, где самая "благополучная" ситуация с коронавирусом. Ай да молодцы! Главное самих себя не обмануть.

Имя: Гость
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