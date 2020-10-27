В области заболеваемость ОРВИ среди взрослых выше эпидпорога на 176%

27.10.2020 | 15:59

Во вторник, 27 октября, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало информацию об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в регионе за период с 19-го по 25-е число.

За минувшую неделю зарегистрировали 4 823 случая острых респираторно-вирусных инфекций (362,2 на 100 тысяч населения). Это на 7,8% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 41,4%», - уточнили в управлении.

Чаще всего зараженных выявляют в Кузнецке, Нижнеломовском, Каменском, Сердобском, Шемышейском и Башмаковском районах.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 8,1%. Заболеваемость ОРВИ детей до 14 лет составила 252,7 на 100 тысяч детского населения, ниже эпидпорога на 83,4% (дети с 3 до 6 лет), на 99,6% (дети от 7 до 14 лет)», - пояснили в РПН.

Что касается взрослого населения, то тут пороговый уровень превышен на 176%.

Конкретно в Пензе на минувшей неделе ОРВИ подхватило примерно такое же число горожан (1 934 случая), что и в предыдущие семь дней, тем не менее этот показатель выше эпидпорога на 67,2%.