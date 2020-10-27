Сетевое издание|18+|Вторник|27 окт 2020|11:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В мэрии Кузнецка отозвались на поломку качелей в соседнем сквере

Печать

Качели, установленные на площади между зданием администрации Кузнецка и музыкальной школой, сломались из-за превышения допустимой нагрузки.

Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Владимир Трошин на оперативном совещании в мэрии в понедельник, 26 октября.

«Мы их обследовали сегодня, посмотрели. В интернетах уже есть комментарии по этой теме… Качели рассчитаны на двух человек. По всей видимости, человек 5-6 на них усаживались, поскольку крепления вырваны из металла с корнем. На такую нагрузку они рассчитаны не были», - уточнил Трошин.

В ближайшее время качели планируется восстановить.

Фото конструкций, криво висящих на цепях, появились в социальной сети «ВКонтакте» в минувшие выходные.

Ранее от перегрузки пострадали качели, установленные на Фонтанной площади в Пензе. В поломке обвинили компанию молодых людей, чье катание запечатлела камера видеонаблюдения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
0
0
0
0
 
Гость||

Смысл в камерах один - распил бюджета. Толку ноль. Камеры "запечатлевают" и на этом все и заканчивается. Никаких мер.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На такую нагрузку они рассчитаны не были», - уточнил Трошин
Эти многабукв можно заменить одним ёмким словом: рукожопы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте