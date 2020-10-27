В мэрии Кузнецка отозвались на поломку качелей в соседнем сквере

27.10.2020 | 10:38

Качели, установленные на площади между зданием администрации Кузнецка и музыкальной школой, сломались из-за превышения допустимой нагрузки.

Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Владимир Трошин на оперативном совещании в мэрии в понедельник, 26 октября.

«Мы их обследовали сегодня, посмотрели. В интернетах уже есть комментарии по этой теме… Качели рассчитаны на двух человек. По всей видимости, человек 5-6 на них усаживались, поскольку крепления вырваны из металла с корнем. На такую нагрузку они рассчитаны не были», - уточнил Трошин.

В ближайшее время качели планируется восстановить.

Фото конструкций, криво висящих на цепях, появились в социальной сети «ВКонтакте» в минувшие выходные.

Ранее от перегрузки пострадали качели, установленные на Фонтанной площади в Пензе. В поломке обвинили компанию молодых людей, чье катание запечатлела камера видеонаблюдения.