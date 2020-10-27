В мэрии Кузнецка отозвались на поломку качелей в соседнем сквере

Качели, установленные на площади между зданием администрации Кузнецка и музыкальной школой, сломались из-за превышения допустимой нагрузки.
Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Владимир Трошин на оперативном совещании в мэрии в понедельник, 26 октября.
«Мы их обследовали сегодня, посмотрели. В интернетах уже есть комментарии по этой теме… Качели рассчитаны на двух человек. По всей видимости, человек 5-6 на них усаживались, поскольку крепления вырваны из металла с корнем. На такую нагрузку они рассчитаны не были», - уточнил Трошин.
В ближайшее время качели планируется восстановить.
Фото конструкций, криво висящих на цепях, появились в социальной сети «ВКонтакте» в минувшие выходные.
Ранее от перегрузки пострадали качели, установленные на Фонтанной площади в Пензе. В поломке обвинили компанию молодых людей, чье катание запечатлела камера видеонаблюдения.
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Смысл в камерах один - распил бюджета. Толку ноль. Камеры "запечатлевают" и на этом все и заканчивается. Никаких мер.