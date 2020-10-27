При военном вузе в Пензе действует музей под открытым небом

27.10.2020 | 19:15

Большинство людей имеет представление о вооружении Красной армии в годы Великой Отечественной по художественным фильмам про войну - сорокапятки и пара других пушек. На самом деле артиллерийских орудий было гораздо больше. В этом можно убедиться, заглянув в сквер «Патриот», созданный на территории военного вуза.

«Предназначен для проведения исторических выставок и экспозиции образцов артиллерийского вооружения и военной техники. Способствует воспитанию гражданственности, формирует привлекательный облик службы в вооруженных силах, развивает чувство любви и уважения к Родине», - рассказал заведующий музеем ПАИИ Олег Скалобан.

Через центральный КПП в сквер может попасть любой желающий - территория открыта. Здесь можно рассмотреть различные модификации артиллерийских орудий: гаубицы, армейские минометы, зенитные установки производства в основном конца тридцатых годов XX века.

Сейчас в сквере строят стелу с информацией о развитии артиллерийского вооружения в России. Слева от нее предполагается разместить образцы самоходной техники.

В музее под открытым небом все дышит историей. Даже дорожки вымощены кирпичом, который производился в Пензе в начале XX века промышленником Антоном Павловичем Чижовым.