Дороги в Пензе впервые за сезон обработали от гололеда

27.10.2020 | 11:21

В ночь с 26 на 27 октября проезжую часть в Пензе впервые в этом сезоне обработали реагентами, препятствующими образованию гололеда.

Об этом сообщил замглавы администрации города Олег Денисов во время еженедельного оперативного совещания, состоявшегося утром во вторник, 27-го числа. Обработке подверглись «отдельные участки дорог».

«Каждую ночь дежурят 10 единиц спецтехники, в четыре утра начинают объезды дорог, проверяют состояние проезжей части. Сегодня вышли четыре КДМ (комбинированные дорожные машины. - Прим. ред.), посыпали склоны и путепроводы», - уточнил Денисов. Его цитирует пресс-служба мэрии.

Глава администрации Андрей Лузгин поручил продолжить контроль и отслеживать прогноз погоды, чтобы подготовиться к изменениям условий заранее.

Ночные заморозки спровоцировали в Пензе несколько мелких ДТП. Инциденты произошли на проспекте Строителей, улице Рябова и в других местах.