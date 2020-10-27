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Общество

Дороги в Пензе впервые за сезон обработали от гололеда

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В ночь с 26 на 27 октября проезжую часть в Пензе впервые в этом сезоне обработали реагентами, препятствующими образованию гололеда.

Об этом сообщил замглавы администрации города Олег Денисов во время еженедельного оперативного совещания, состоявшегося утром во вторник, 27-го числа. Обработке подверглись «отдельные участки дорог».

«Каждую ночь дежурят 10 единиц спецтехники, в четыре утра начинают объезды дорог, проверяют состояние проезжей части. Сегодня вышли четыре КДМ (комбинированные дорожные машины. - Прим. ред.), посыпали склоны и путепроводы», - уточнил Денисов. Его цитирует пресс-служба мэрии.

Глава администрации Андрей Лузгин поручил продолжить контроль и отслеживать прогноз погоды, чтобы подготовиться к изменениям условий заранее.

Ночные заморозки спровоцировали в Пензе несколько мелких ДТП. Инциденты произошли на проспекте Строителей, улице Рябова и в других местах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

а где гололёд

Гость||

на дорогах, товариСЧи журналисты, гололедица, а не гололед....

Гость||

Сколько миллионов тонн песко-соляной смеси высыпано? Сколько снега уже вывезли?

Гость||

Зима товарищи не за горами. Шипы ни шипы, песок смесь это хорошо, а голова должна думать. Ни гвоздя ни жезла.

Гость||

а не рано

Имя: Гость
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