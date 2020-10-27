Сетевое издание|18+|Вторник|27 окт 2020|09:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

«Билайн» в Пензенской области сделал интернет быстрее, а связь стабильнее

Печать

«Билайн» завершает масштабную программу развития сети в Пензе и Пензенской области. Оператор с начала 2019 года рекордными темпами расширял и обновлял инфраструктуру связи. После запуска дополнительных 450 базовых станции в регионе территория интернет-серфинга на 4G скоростях увеличилась в три раза. Это значит, что пользоваться скоростным мобильным интернетом можно в тысяче новых мест на карте Пензенской области.

Одновременно с запуском базовых станций «Билайн» провел модернизацию сети, заменив оборудование на более технологичное. Такое обновление позволит обеспечить высокие скорости передачи данных и увеличить надежность обслуживания. В результате средняя скорость мобильного интернета выросла в 2 раза, а голосовые вызовы не обрываются.

Сеть 4G в Пензенской области доступна не только в городах, но и во всех районных центрах. На базовых станциях, работавших в стандартах 2G и 3G, был добавлен функционал 4G. Теперь можно пользоваться мобильным интернетом практически везде.

Например, в выходные, отправившись в загородное путешествие, посмотреть фильм на смартфоне и в дороге отправить видео с красивыми пейзажами. Или, подарив бабушке смартфон, видеться с ней значительно чаще: идею общаться с внуками при помощи видеозвонка она точно оценит.

Лидерами по количеству запусков 4G базовых станций стали Каменский, Городищевский, Белинский, Сердобский, Нижнеломовский, Бессоновский, Мокшанский, Колышлейский и Кузнецкий районы.

Быстрый интернет доступен в любой точке жилых кварталов. Обновленная инфраструктура оператора позволила увеличить скорость мобильного интернета в квартирах и частных домах. Жители могут смотреть фильмы онлайн в HD-качестве, проводить из дома рабочие видеоконференции или учиться удаленно, пользоваться любыми интернет-сервисами, в том числе общаться в мессенджерах и покупать онлайн. И не переживать, что интернет зависнет в самый неподходящий момент.

Абоненты оператора уже заметили изменения в качестве мобильных сервисов. Сейчас большинство жителей используют смартфон для выхода в интернет. Объем мобильного трафика на одного клиента «Билайн» в Пензенской области за год увеличился в 2,5 раза*, и сейчас абоненты оператора в среднем ежемесячно скачивают около 11,5 ГБ*.

Этого объема вполне достаточно, чтобы ежемесячно каждый житель просмотрел 20 серий любимого сериала в режиме онлайн или выложил почти 10 тысяч фотографий в соцсети. В целом за период реализации программы объем передаваемых данных в сети 4G «Билайна» вырос более чем в 6 раз*.

*По данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте