В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 17 детей

26.10.2020 | 13:53

Среди 169 новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области 17 детей. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

Возраст несовершеннолетних: 1, 8 и 9 месяцев, 2 и 4 года, 5, 9 (двое), 10, 11, 12 (двое), 13, 15, 16 (двое) и 17 лет.

118 новых случаев зарегистрировали в Пензе, 13 - в Сердобском районе, 9 - в городе Заречном, 7 - в Нижнеломовском районе, по 6 - в Пензенском и Тамалинском, 4 - в Бессоновском, 2 - в Шемышейском и Мокшанском, по 1 - в Лунинском и Иссинском.

«Находится под наблюдением 6 148 человек, снято - 38 159», - уточнили в оперштабе.

За выходные в лабораториях на коронавирус обследовали 5 707 жителей региона.

За весь период распространения коронавируса им заразились 14 412 человек, в том числе 866 несовершеннолетних. 10 520 выздоровели, 170 скончались.