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Общество

В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 17 детей

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Среди 169 новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области 17 детей. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил региональный оперативный штаб.

Возраст несовершеннолетних: 1, 8 и 9 месяцев, 2 и 4 года, 5, 9 (двое), 10, 11, 12 (двое), 13, 15, 16 (двое) и 17 лет.

118 новых случаев зарегистрировали в Пензе, 13 - в Сердобском районе, 9 - в городе Заречном, 7 - в Нижнеломовском районе, по 6 - в Пензенском и Тамалинском, 4 - в Бессоновском, 2 - в Шемышейском и Мокшанском, по 1 - в Лунинском и Иссинском.

«Находится под наблюдением 6 148 человек, снято - 38 159», - уточнили в оперштабе.

За выходные в лабораториях на коронавирус обследовали 5 707 жителей региона.

За весь период распространения коронавируса им заразились 14 412 человек, в том числе 866 несовершеннолетних. 10 520 выздоровели, 170 скончались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Дети болеют бессимптомно, но это не уменьшает вред от болезни. Где вакцины?

Гость||

А что толку то. Большинство людей не готовы вакцинироваться.

Гость||

А поможет ли вакцина? Каковы последствия от неё не известны. Люди по второму кругу болеют, следовательно иммунитет против этого заболевания не вырабатывается.

Гость||

Гость писал(a):

А что толку то. Большинство людей не готовы вакцинироваться.
Это вы так думаете.

Гость||

Они не думают вообще

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А что толку то. Большинство людей не готовы вакцинироваться.
Это вы так думаете.
Нет Не я. Это результат аналитического опроса.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):

А что толку то. Большинство людей не готовы вакцинироваться.

Это вы так думаете.

Это в методичке написано, нужно ждать американскую

Гость||

Сколько детей с короной лежат в больницах ? Сколько детей получают лечение в реанимации ? Сколько детей умерло от короны ?

Гость||

Гость писал(a):

Сколько детей с короной лежат в больницах ? Сколько детей получают лечение в реанимации ? Сколько детей умерло от короны ?
Кто эти дети? Блатные? Простым смертным не берут анализы! Хоть башкой бейся. За свой счёт.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.10.2020 14:36|

Гость писал(a):

Сколько детей с короной лежат в больницах ? Сколько детей получают лечение в реанимации ? Сколько детей умерло от короны ?

Кто эти дети? Блатные? Простым смертным не берут анализы! Хоть башкой бейся. За свой счёт.

Вы хотите сказать все эти подтвержденные делали за свой счет анализ? Я не думаю, а если не все, то как тогда поставили такой диагноз-КОВИД?

Гость||

Вы хотите сказать все эти подтвержденные делали за свой счет анализ? Я не думаю, а если не все, то как тогда поставили такой диагноз-КОВИД?

.

Берут мазок у тех, кто попал в стационар или перед плановой операцией к примеру.

У тех детей, которые заболели и вызвали врача домой с признаками ОРВИ, мазок не берут.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько детей с короной лежат в больницах ? Сколько детей получают лечение в реанимации ? Сколько детей умерло от короны ?
К чему этот вопрос?

Гость||

Гость писал(a):

Вы хотите сказать все эти подтвержденные делали за свой счет анализ? Я не думаю, а если не все, то как тогда поставили такой диагноз-КОВИД?

.

Берут мазок у тех, кто попал в стационар или перед плановой операцией к примеру.

У тех детей, которые заболели и вызвали врача домой с признаками ОРВИ, мазок не берут.

Зачем с признаками орви брать мазок на ковид?

Гость||

ачем с признаками орви брать мазок на ковид

.

Вопрос был, как данным в статистике детям выявили ковид.

Т.е. в оф.списках только те дети, да и остальные люди в большинстве своем, у которых возникли осложнения.

Бессимптомные носители здесь редкое исключение.

Гость||

Не верю, что в Кузнецке нет заболевших ковидом

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Имя: Гость
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