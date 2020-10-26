Участковых врачей обеспечат машинами, чтобы их не ждали по 4 дня

26.10.2020 | 12:26

В понедельник, 26 октября, на совещании в правительстве Пензенской области обсуждался вопрос об обеспечении транспортом участковых врачей, на которых в период распространения коронавируса лежит особая нагрузка.

Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался у врио министра здравоохранения Александра Никишина, много ли в регионе медиков, которые по старинке «ходят на вызовы ногами», все ли обеспечены транспортом.

«Сказать, что все, было бы неправильно», - ответил тот и отметил, что зачастую дома, включенные в участок, находятся в шаговой доступности, поэтому транспорт и не требуется. В тех же случаях, когда расстояние большое, медиков стараются снабжать машинами.

Ивана Белозерцева возмутило, что не всегда в густонаселенных микрорайонах своевременно появляются амбулатории врачей общей практики, из-за этого покупатели квартир в новых жилых комплексах прикрепляются к поликлинике, расположенной далеко не в шаговой доступности.

Он потребовал от вице-губернатора Ларисы Рябихиной и врио министра строительства и дорожного хозяйства Александра Гришаева строго следить за этим.

Чтобы не допускать ситуации, когда обращающийся за помощью житель области вынужден ждать прихода участкового врача на дом 3-4 дня, Иван Белозерцев потребовал всех их обеспечить транспортом.

В Заречном из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации глава города Олег Климанов принял решение передать в медико-санитарную часть два автомобиля, которые обслуживают сотрудников администрации. Машины начали возить терапевтов для оказания неотложной помощи подхватившим инфекцию людям.