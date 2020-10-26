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Общество

Участковых врачей обеспечат машинами, чтобы их не ждали по 4 дня

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В понедельник, 26 октября, на совещании в правительстве Пензенской области обсуждался вопрос об обеспечении транспортом участковых врачей, на которых в период распространения коронавируса лежит особая нагрузка.

Губернатор Иван Белозерцев поинтересовался у врио министра здравоохранения Александра Никишина, много ли в регионе медиков, которые по старинке «ходят на вызовы ногами», все ли обеспечены транспортом.

«Сказать, что все, было бы неправильно», - ответил тот и отметил, что зачастую дома, включенные в участок, находятся в шаговой доступности, поэтому транспорт и не требуется. В тех же случаях, когда расстояние большое, медиков стараются снабжать машинами.

Ивана Белозерцева возмутило, что не всегда в густонаселенных микрорайонах своевременно появляются амбулатории врачей общей практики, из-за этого покупатели квартир в новых жилых комплексах прикрепляются к поликлинике, расположенной далеко не в шаговой доступности.

Он потребовал от вице-губернатора Ларисы Рябихиной и врио министра строительства и дорожного хозяйства Александра Гришаева строго следить за этим.

Чтобы не допускать ситуации, когда обращающийся за помощью житель области вынужден ждать прихода участкового врача на дом 3-4 дня, Иван Белозерцев потребовал всех их обеспечить транспортом.

В Заречном из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации глава города Олег Климанов принял решение передать в медико-санитарную часть два автомобиля, которые обслуживают сотрудников администрации. Машины начали возить терапевтов для оказания неотложной помощи подхватившим инфекцию людям.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Опомнились!

Гость||

А есть кому на машинах ездить? Проблема не в машинах, а в том, что физически невозможно столько вызовов обслужить, врачей не осталось. Пусть заведующие поликлиниками и работники Минздрава садятся на Машины и ездят, у них у всех высшее медицинское образование. Я не участковый врач, если что.

Гость||

Вот чего не скажет губернатор, вам не нравится. Что не сделает, вам тоже не нравится. Идите работать-олухи.

Гость||

Гость писал(a):

Вот чего не скажет губернатор, вам не нравится. Что не сделает, вам тоже не нравится. Идите работать-олухи.
Так вакантные места все заняты или уже освободились?

Гость||

Участковые терапевты увольняются,ставка вроде есть,но нет их делят по себе заведующие и получают деньги ,а не обслуживают участки,т.е. сидя на нескольких ставках получают зарплату

Гость||

Правда, а почему на помощь медикам студентов отправляют? Пусть и министерство с высшим образованием присоединится!!!! И машины у них в услужении есть!

Имя: Гость
Комментарий:

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