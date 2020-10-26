Из-за COVID-19 сокращаются поезда из Пензы в Москву, Казань и Самару

26.10.2020 | 11:25

Компания «Российские железные дороги» («РЖД») на осенне-зимний период отменяет движение 19 пар поездов и сокращает периодичность курсирования 38 пар. Это связано со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«Пассажирам предлагается совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Средства за билеты, купленные на отмененные рейсы поездов, пассажиры смогут вернуть в полном объеме», - сообщается на сайте «РЖД».

Так, поезд Пенза - Москва № 93/94 отменяется отправлением из Пензы с 1 по 21 декабря по нечетным числам, отправлением из Москвы с 4 по 24 декабря по четным числам.

Поезд Пенза - Москва № 121/122 отменяется отправлением из Пензы с 1 ноября по 23 декабря, отправлением из Москвы с 2 ноября по 24 декабря.

Также отменяется поезд Самара - Пенза № 109/110 отправлением из Самары с 1 ноября по 22 декабря, отправлением из Пензы с 2 ноября по 24 декабря.

Поезд № 173/376 Казань - Пенза отменяется отправлением из Казани с 14 ноября по 12 декабря, отправлением из Пензы с 18 ноября по 16 декабря.

Компания заверяет: неиспользованные билеты на бланке можно вернуть на основании нормативных документов в течение полугода после отмены. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Ранее сообщалось о сокращении рейсов из Пензы в другие города авиатранспортом. Утренние полеты авиакомпании «РусЛайн» во Внуково, которые должны были возобновить с 24 октября, вновь отменили до 27 ноября.

От авиасообщения с Пензой отказался и «Аэрофлот». Решение было принято из-за того, что в обеденное время значился еще один рейс - авиакомпании S7. Кроме того, по причине отсутствия господдержки были прекращены полеты в Санкт-Петербург. Сейчас улететь из Пензы можно только в Домодедово.