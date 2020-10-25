В Каменке вышла книга о комсомоле «Это наша с тобой биография»

25.10.2020 | 17:58

Валентина Айкашева до сих пор не расстается с комсомолом, видимо поэтому она вечно молодая. Ее прошлое стало настоящим и будущим. Именно об этом книга бывшего первого секретаря Каменского горкома ВЛКСМ.

«Мне захотелось идею о комсомольской нашей жизни, о наших добрых полезных делах, о нашей крепкой комсомольской дружбе осветить в книге «Это наша с тобой биография». Здесь каждый найдет интересное для себя дело: культура, спорт, молодежь, трудовые вахты», - перечислила темы работы первый секретарь Каменского ГК ВЛКСМ (1986-1992 гг.), автор книги Валентина Айкашева.

Книжка посвящена столетию каменского комсомола. В местной ячейке всегда большое внимание уделялось патриотическому воспитанию молодежи, поэтому так крепки были ее ряды.

«Смотр художественной самодеятельности среди молодежных коллективов патриотической песни был очень популярен у нас в Каменском районе, старались участвовать многие вокально-инструментальные ансамбли. И проходил этот смотр среди всех ученических коллективов. Пели патриотические песни», - рассказала Валентина Айкашева.

Брошюра состоит из трех разделов. Первый освещает жизнь первичных комсомольских организаций Каменки, второй называется «Вехи истории».

«Не забыта и пионерская организация, через которую многие десятки тысяч людей проходили, наши вожатые, наставники, наша молодежь. Сегодняшняя связь поколений отражена в третьей части. Волонтерское движение, студенческие отряды, Российское движение школьников», - продолжила автор.

Пока книжка вышла в количестве ста экземпляров, но, как говорит Валентина Николаевна, это только начало. У комсомольцев же все впереди.