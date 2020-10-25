Пензенец спас от ареста автомобиль и потерял свободу на сутки

25.10.2020 | 14:34

В Пензе горожанин вспомнил о непогашенном штрафе только тогда, когда дело дошло до ареста его автомобиля Volkswagen.

Мужчина попался на пьяном вождении, и служители Фемиды оштрафовали его на 30 000 рублей. Однако взыскать деньги с нарушителя не вышло. Судебные приставы возбудили в отношении автомобилиста исполнительное производство, но тот не проживал по адресу регистрации, не имел официального места работы и не являлся по регулярно присылаемым повесткам.

«Судебный пристав-исполнитель направил запрос в органы Госавтоинспекции на предмет наличия зарегистрированного за должником транспорта. Ответ пришел положительный, и было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении указанного транспортного средства», - рассказали в пресс-службе регионального УФССП России.

Машину помогло обнаружить приложение «Мобильный розыск». Служитель закона во время обхода нашел иномарку должника около подъезда жилого дома и приступил к наложению ареста.

Владелец Volkswagen заметил пристава из окна и поспешил погасить долг через мобильный банк. Спустившись вниз, мужчина предъявил служителю закона доказательство того, что все уплачено, и тем самым спас «железного коня».

«Однако за несвоевременную оплату, которую нетрудно было увидеть по дате платежа, он получил еще и административный протокол, рассмотрев который суд назначил виновному наказание в виде административного ареста на одни сутки», - добавили приставы.