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Общество

Новые пациенты с COVID-19 прибавились в Пензе, Заречном и 12 районах

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В воскресенье, 25 октября, в региональном оперативном штабе подтвердили 177 новых случаев заражения коронавирусом.

Большинство пациентов (107) - жители Пензы. В Пензенском районе выявили 21 инфицированного, в Колышлейском и Мокшанском - по 8, в Малосердобинском и Тамалинском - по 6, в Нижнеломовском - 4, в Сердобском - 3, в Наровчатском и Земетчинском - по 2, в Шемышейском, Бессоновском и Иссинском - по 1.

7 пациентов прибавилось в Заречном.

Общее количество заражений COVID-19 в регионе достигло 14 243.

Среди инфицированных - 16 детей. Вирус подхватили двухмесячный и восьмимесячный младенцы, малыши в возрасте 1 года и 3 лет, ребята 7, 8, 11 (двое), 12 (трое), 13, 14 (двое), 15 и 17 лет. Всего с начала эпидемии заразилось 849 несовершеннолетних.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Заречный - 33.

Гость||

Интересно принимает ли какие нибудь меры глава Шемышейского района по снижению заражения короновирусом?

Имя: Гость
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