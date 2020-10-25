Новые пациенты с COVID-19 прибавились в Пензе, Заречном и 12 районах

25.10.2020 | 12:59

В воскресенье, 25 октября, в региональном оперативном штабе подтвердили 177 новых случаев заражения коронавирусом.

Большинство пациентов (107) - жители Пензы. В Пензенском районе выявили 21 инфицированного, в Колышлейском и Мокшанском - по 8, в Малосердобинском и Тамалинском - по 6, в Нижнеломовском - 4, в Сердобском - 3, в Наровчатском и Земетчинском - по 2, в Шемышейском, Бессоновском и Иссинском - по 1.

7 пациентов прибавилось в Заречном.

Общее количество заражений COVID-19 в регионе достигло 14 243.

Среди инфицированных - 16 детей. Вирус подхватили двухмесячный и восьмимесячный младенцы, малыши в возрасте 1 года и 3 лет, ребята 7, 8, 11 (двое), 12 (трое), 13, 14 (двое), 15 и 17 лет. Всего с начала эпидемии заразилось 849 несовершеннолетних.