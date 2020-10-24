Стала известна длительность каникул у пензенских школьников

24.10.2020 | 13:52

«Сегодня я принял решение об увеличении школьных каникул на одну неделю. Таким образом, они продлятся с 31 октября до 14 ноября», - такую запись сделал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на своей странице в Instagram в субботу, 24 октября.

По мнению главы региона, эта мера позволит разорвать цепочку заражений, так как инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

Иван Белозерцев также сообщил, что на данный момент коронавирусом болеют 173 школьника. Ранее стало известно о том, что за сутки заболели 38 несовершеннолетних.

«По счастью, дети в большинстве своем переносят болезнь достаточно легко, но болеют и учителя, заражаются родители, бабушки и дедушки. Две недели должны улучшить ситуацию», - считает он.

Губернатор обратился к родителям с просьбой не использовать длительные каникулы для отдыха за пределами страны и даже региона. Школьникам же во время отдыха не рекомендуется посещать общественные места, особенно большими компаниями.

«Жизнь изменилась, и этим фактом нельзя пренебрегать, ведь речь идет о здоровье», - такими словами завершил губернатор свой пост.