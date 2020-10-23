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Общество

Мэр Пензы ответит на вопросы горожан в прямом эфире

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В среду, 28 октября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин проведет прямой эфир в социальной сети Instagram.

Пост с анонсом мероприятия появился на странице мэра 23-го числа. Под ним он призвал своих подписчиков оставлять вопросы и предложения, на самые актуальные пообещал ответить во время онлайн-трансляции. Она начнется в 12:00.

Пользователи уже успели разместить вопросы.

«Поясните, пожалуйста, какие дома относятся к аварийным около цирка? Дома, находящиеся по адресу: Гладкова, 20, 22, 24, к ним относятся?»;

«Когда будет соблюдаться единый архитектурный стиль при постройке новых объектов? Особенно возводимые в уже застроенных зонах! Особенно в центральной и исторической части города!»;

«Подскажите, пожалуйста, в какие сроки планируется возвести ледовый дворец для фигуристов?»;

«Почему не делают бесплатное КТ болеющим людям в возрасте за 60 лет? Не у всех есть 3 т. р. для данной процедуры!!!».

20 октября аналогичный эфир провел губернатор Иван Белозерцев. Подписчики оставили на соответствующей странице более полутора тысяч комментариев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В среду, 28 октября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин проведет прямой эфир в социальной сети Instagram.
Лузгин должен чётко и ясно рассказать о ситуации с троллейбусами.

Гость||

Может хватит этого балагана,опять будут отвечать на вопросы подставных.Этой власти веры нет,одно сплошное враньё.

Гость||

Опять начнёт...хрю-му хрю-му

Гость||

Опять про коронавирус, а насущные вопросы о том ,что волнует жителей Пензы опять за кадром останутся или уже знакомый ответ БУДЕМ ДУМАТЬ.

Гость||

Гость писал(a):

Опять начнёт...хрю-му хрю-му
Вы что хотели услышать?

Гость||

Губернатор комментировал покраску моста, Иван Александрович отметил, что хотели как лучше, а муниципальная власть в свою очередь находит таких неоднозначных подрядчиков. Главу Администрации назначил губернатор. Так почему он с него не спросит про мост, про фонтан, что течет по дорогам и т.д.

Гость||

Гость писал(a):

Главу Администрации назначил губернатор.
Вы под наркотой? Губернатор не назначает главу администрации города.

Гость||

Гость писал(a):

Так почему он с него не спросит про мост, про фонтан, что течет по дорогам и т.д.
Потому что глава администрации не его подчинённый.

Гость||

В отличии от поговорки:" одна голова хорошо а две лучше" в Пензе должна быть одна Голова.Как был Щербаков типа мэра, как ЕРМИН типа Губернатора, как Мясников типа министра культуры. И всё при них было на хорошо и отлично.

Имя: Гость
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