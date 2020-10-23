Мэр Пензы ответит на вопросы горожан в прямом эфире

23.10.2020 | 12:50

В среду, 28 октября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин проведет прямой эфир в социальной сети Instagram.

Пост с анонсом мероприятия появился на странице мэра 23-го числа. Под ним он призвал своих подписчиков оставлять вопросы и предложения, на самые актуальные пообещал ответить во время онлайн-трансляции. Она начнется в 12:00.

Пользователи уже успели разместить вопросы.

«Поясните, пожалуйста, какие дома относятся к аварийным около цирка? Дома, находящиеся по адресу: Гладкова, 20, 22, 24, к ним относятся?»;

«Когда будет соблюдаться единый архитектурный стиль при постройке новых объектов? Особенно возводимые в уже застроенных зонах! Особенно в центральной и исторической части города!»;

«Подскажите, пожалуйста, в какие сроки планируется возвести ледовый дворец для фигуристов?»;

«Почему не делают бесплатное КТ болеющим людям в возрасте за 60 лет? Не у всех есть 3 т. р. для данной процедуры!!!».

20 октября аналогичный эфир провел губернатор Иван Белозерцев. Подписчики оставили на соответствующей странице более полутора тысяч комментариев.