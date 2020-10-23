Эхо Зари: в Пензе запустят горячую линию по вопросам переселения

23.10.2020 | 11:37

С понедельника, 26 октября, в Пензе откроют горячую линию по вопросам переселения граждан из аварийного жилья и качества предоставляемых помещений.

«Просим сообщить о ставших известными вам фактах нарушений законодательства, в том числе в отношении жителей микрорайона Заря, по телефонам: 8 (8412) 32-98-00, 32-98-90», - обратилась к населению старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Линия будет работать с 26 по 30 октября, звонить можно с 9:00 до 18:00 (перерыв - с 13:00 до 13:45).

Ключи от новых квартир в Заре люди получали с большой неохотой: вынужденных переселенцев не устраивали отдаленность микрорайона и отсутствие инфраструктуры, в частности социально значимых объектов. Но главная беда, с которой столкнулись пензенцы, - это качество жилья. Пятиэтажки начали покрываться трещинами.

В конце января жители нескольких квартир встречались с мэром. Андрей Лузгин заявил, что решения по каждому помещению, где есть подобные проблемы, будут найдены. Тем, кто готов переселиться, подберут жилье из числа свободного муниципального, но тоже в Заре. А строительные недостатки устранят в рамках гарантийного ремонта, срок которого истекает в декабре 2020-го.