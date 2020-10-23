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Общество

Эхо Зари: в Пензе запустят горячую линию по вопросам переселения

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С понедельника, 26 октября, в Пензе откроют горячую линию по вопросам переселения граждан из аварийного жилья и качества предоставляемых помещений.

«Просим сообщить о ставших известными вам фактах нарушений законодательства, в том числе в отношении жителей микрорайона Заря, по телефонам: 8 (8412) 32-98-00, 32-98-90», - обратилась к населению старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Линия будет работать с 26 по 30 октября, звонить можно с 9:00 до 18:00 (перерыв - с 13:00 до 13:45).

Ключи от новых квартир в Заре люди получали с большой неохотой: вынужденных переселенцев не устраивали отдаленность микрорайона и отсутствие инфраструктуры, в частности социально значимых объектов. Но главная беда, с которой столкнулись пензенцы, - это качество жилья. Пятиэтажки начали покрываться трещинами.

В конце января жители нескольких квартир встречались с мэром. Андрей Лузгин заявил, что решения по каждому помещению, где есть подобные проблемы, будут найдены. Тем, кто готов переселиться, подберут жилье из числа свободного муниципального, но тоже в Заре. А строительные недостатки устранят в рамках гарантийного ремонта, срок которого истекает в декабре 2020-го.

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Гость||

110 дом разваливается! Несколько месяцев в подвале дома долбили перфораторы, заливали цемент... Ничего не изменилось - ежедневно трещин становиться БОЛЬШЕ! Сами трещины увеличиваются! Плитка в ванной и в туалете отошла! Входная дверь перекашивается! Всё трещит по швам!!!

Гость||

Звоните, звоните. Пускай и прокурорские поржут.

Гость||

Страна непуганых идиотов! (С)

Гость||

Домишки новенькие крупно щелевые и на гарантии.Гость писал(a):

Гость|23.10.2020 11:54|

Звоните, звоните. Пускай и прокурорские поржут.

а тут разве есть где смеяться?

Гость||

Гость писал(a):

Несколько месяцев в подвале дома долбили перфораторы, заливали цемент... Ничего не изменилось
это не правда, тебе дурню фундамент усиливали, чтобы дом твой не трещал больше

Гость||

Как можно усилить ленточный фундамент с помощью перфоратора? Самому не смешно?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А строительные недостатки устранят в рамках гарантийного ремонта, срок которого истекает в декабре 2020-го.
Это всё что нужно знать.Всего вам хорошего,держитесь там.

Гость||

А для жителей Военного городка, который на Западной поляне можно горячую линию открыть? Про нас все забыли, отгородили забором как будто это гетто. Дороги все разбиты, грязь, мусор кругом и старые постоянно падающие гнилые деревья. Для себя сделали новую дорогу и освещение через центральное кпп, но дело в том, что военные через это кпп ездят крайне редко (2-3)машины в день, а в основном местная элита на крутых авто с красивыми номерами. И курсанты должны постоянно улыбаться и открывать ворота этой "элите". Извините, наболело.

Гость||

Кувайцева надо привлекать к уголовной ответственности , семейка уголовников , племяш, сунуля ! Следующим папа должен быть ! Пишите заяву в прокуратуру на него !

Имя: Гость
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