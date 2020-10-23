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Общество

Директор пензенской школы рассказал о колючей проволоке на заборе

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Безопасность превыше всего, решило руководство школы № 77 и обнесло учебное заведение колючей проволокой. Этот факт возмутил пользователей социальных сетей, хотя, как оказалось, строгий режим в стенах действует уже не один год.

Фотографии инсталляции, больше напоминающей тюремную ограду, быстро разлетелись в интернете. Под снимками - сотни комментариев: «Где собаки, вышки с пулеметами?», «Чтоб ни один школьник не выбежал», «Минные поля можно еще поставить, куда надежнее будет».

Директор образовательного учреждения Юрий Прошкин раскрыл причину столь нестандартного решения: во всем виноваты жители района ГПЗ, которые превратили территорию школы в проходной двор.

«Это слоновья тропа, которую даже с космоса было видно на спутниковых снимках, и никакие уговоры на местное население не действовали. Даже бетонный столб умудрились вывернуть, чтобы себе освободить дорогу», - рассказал Юрий Прошкин.

Антитеррористическая комиссия выдала предписание заделать дыру в заборе. Обычная сетка-рабица не справилась с поставленной задачей - люди шли напролом.

«Удалось остановить это только плетением колючей проволоки. Мы сами понимаем, что школа и колючая проволока - не совсем правильное соседство, но допустить опять хождение всего микрорайона, особенно в условиях эпидемии, в условиях угрозы терроризма, мы не можем», - объяснил Юрий Прошкин.

А вот юное поколение пензенцев считает, что такое металлическое ограждение с шипами малоэффективно, более того - травмоопасно.

«Отношусь странно, не вижу в ней смысла», - высказался молодой человек.

«Небезопасно для детей», - заявил подросток.

Недавно вокруг школы появился второй забор. По мнению Юрия Прошкина, теперь колючку можно убирать, а на ее месте высадить деревья и кустарники. Таким образом, школа станет выглядеть как учреждение, в котором учатся, а не отбывают наказание сроком 11 лет.

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Гость||

Молодец директор, он побеспокоился о своём, условно говоря, предприятии. Как говорится, чем богаты. А от местных баранов надо было ещё и электроток пустить по этой проволоке!

Гость||

Прошкин - единоросс. Раньше неприличный жест показывал жителям микрорайона, теперь колючую проволоку. Здоров ли он?

Гость||

"Колючей проволкой наш лагерь окружен".

Гость||

а на 3 фото с низу это кто взгляд какой то странный?

Гость||

Сегодня он по эту сторону колючки, а завтра по другую.

Гость||

Гость писал(a):

взгляд какой то странный
Обреченный, и он это знает.

Гость||

Ну и правильно, нечего шарашиться по территории школы всем подряд, особенно в период пандемии. А то и собак выгуливают и так ходят все кому не лень. Молодец директор!

Гость||

Гость писал(a):

а на 3 фото с низу это кто взгляд какой то странный?
Это и есть Прошкин. Он явно нездоров.

Гость||

голуби летят над нашей зоной

Гость||

Он уверен, что это его ЗОНА. Детей там будут приучать к ЗОНЕ.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.10.2020 20:04|

Гость писал(a):

а на 3 фото с низу это кто взгляд какой то странный?

Это и есть Прошкин. Он явно нездоров.

как будто больше заделать нечем еще бы вертухаев по периметру расставил

Д-р Шаффхаузен||

При проклятых коммуняках школы были местом притяжения детей и подростков во внешкольное время, вечерами собирались взрослые на спортивные площадки и играли в волейбол или футбол, мамаши гуляли с грудничками. Все это отрыжка ГУЛАГа и репрессий сталинизма. А сейчас мы в кольце врагов перед лицом внешней угрозы с пятой колонной Навального, расшатывающего наши устои. Считаю что правильно с колючкой поступили. Руководство не ошибается.

Гость||

Не зря мой сын говорит, что школа и тюрьма похожи

Гость||

Д-р Шаффхаузен писал(a):

расшатывающего наши устои
ваши устои закончились в 1990 г с развалом ссср

Имя: Гость
Комментарий:

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