Директор пензенской школы рассказал о колючей проволоке на заборе

23.10.2020 | 19:37

Безопасность превыше всего, решило руководство школы № 77 и обнесло учебное заведение колючей проволокой. Этот факт возмутил пользователей социальных сетей, хотя, как оказалось, строгий режим в стенах действует уже не один год.

Фотографии инсталляции, больше напоминающей тюремную ограду, быстро разлетелись в интернете. Под снимками - сотни комментариев: «Где собаки, вышки с пулеметами?», «Чтоб ни один школьник не выбежал», «Минные поля можно еще поставить, куда надежнее будет».

Директор образовательного учреждения Юрий Прошкин раскрыл причину столь нестандартного решения: во всем виноваты жители района ГПЗ, которые превратили территорию школы в проходной двор.

«Это слоновья тропа, которую даже с космоса было видно на спутниковых снимках, и никакие уговоры на местное население не действовали. Даже бетонный столб умудрились вывернуть, чтобы себе освободить дорогу», - рассказал Юрий Прошкин.

Антитеррористическая комиссия выдала предписание заделать дыру в заборе. Обычная сетка-рабица не справилась с поставленной задачей - люди шли напролом.

«Удалось остановить это только плетением колючей проволоки. Мы сами понимаем, что школа и колючая проволока - не совсем правильное соседство, но допустить опять хождение всего микрорайона, особенно в условиях эпидемии, в условиях угрозы терроризма, мы не можем», - объяснил Юрий Прошкин.

А вот юное поколение пензенцев считает, что такое металлическое ограждение с шипами малоэффективно, более того - травмоопасно.

«Отношусь странно, не вижу в ней смысла», - высказался молодой человек.

«Небезопасно для детей», - заявил подросток.

Недавно вокруг школы появился второй забор. По мнению Юрия Прошкина, теперь колючку можно убирать, а на ее месте высадить деревья и кустарники. Таким образом, школа станет выглядеть как учреждение, в котором учатся, а не отбывают наказание сроком 11 лет.