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Общество

В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 13 700

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В четверг, 22 октября, в Пензенской области зарегистрировали 164 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

Общее число зараженных в регионе составило 13 719.

С 19-го по 22-е число выявили 556 инфицированных. На 100 000 жителей области зафиксировано 1 030,2 заражения.

Опасный вирус сумели побороть 10 301 человек. 159 (73 мужчины и 86 женщин) скончались. Возраст погибших - от 32 до 90 лет.

Ранее сообщалось, что в области усилили контроль за соблюдением масочного режима. В частности, участились рейды, которые проводят на общественном транспорте. К административной ответственности привлекаются не только водители, но и пассажиры.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Нужна вакцина, будет ещё хуже, народ глупый не соблюдает масочный режим!

Имя: Гость
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