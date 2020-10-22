В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 13 700

22.10.2020 | 10:43

В четверг, 22 октября, в Пензенской области зарегистрировали 164 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

Общее число зараженных в регионе составило 13 719.

С 19-го по 22-е число выявили 556 инфицированных. На 100 000 жителей области зафиксировано 1 030,2 заражения.

Опасный вирус сумели побороть 10 301 человек. 159 (73 мужчины и 86 женщин) скончались. Возраст погибших - от 32 до 90 лет.

Ранее сообщалось, что в области усилили контроль за соблюдением масочного режима. В частности, участились рейды, которые проводят на общественном транспорте. К административной ответственности привлекаются не только водители, но и пассажиры.