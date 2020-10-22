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Общество

В Пензе суд признал экстремистскими две песни бывшего музыканта «ДДТ»

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Железнодорожный районный суд Пензы после обращения прокуратуры признал экстремистскими две песни группы «Электрические партизаны»: «Левый террор» и «Звезда и автомат».

Их автор - бывший музыкант группы «ДДТ» Вадим Курылев. В своих пояснениях сотрудникам центра «Э» он указал, что произведения были записаны им в 2009 и 2012 годах и выложены в интернет.

В материалах, размещенных на сайте Железнодорожного райсуда, названия песен не опубликованы - вместо этого в тексте решения многократно повторяется словосочетание «данные изъяты». Однако их можно найти на сайте Министерства юстиции РФ, которое внесло песни в список экстремистских материалов.

В решении суда говорится: «В тексте композиции «данные изъяты» необходимость насильственной борьбы с капиталистами как представителями властных структур перерастает в прямое побуждение к уничтожению системы».

Кроме того, в аудиозаписях «содержатся высказывания, призывающие к насильственному изменению основ конституционного строя Российской Федерации, а также воспрепятствованию законной деятельности государственных органов, соединенному с насилием либо угрозой его применения».

В итоге суд удовлетворил иск прокуратуры. Роскомнадзор заблокировал ссылки, по которым можно было найти эти композиции.

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Источник — фото № 2: minjust.gov.ru
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Гость||

Ну что ж, дураков так и надо учить

Гость||

Библию пусть проверят.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

признал экстремистскими две песни группы «Электрические партизаны»: «Левый террор» и «Звезда и автомат».
Это в честь годовщины якобы самоубийства (а на деле убийства сотрудниками охраны) 18 октября 1977 г. содержавшихся в тюремных камерах лидеров RAF, про которую поется в песне? А что тогда не признали экстрмистским Deutschland Рамшатйна? Там ведь про то же самое...

Имя: Гость
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