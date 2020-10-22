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Общество

В Пензе МУП «Спецбюро» могут реорганизовать в новый формат

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Перспективы судьбы МУП «Спецбюро», занимающегося оказанием ритуальных услуг, обсуждались в среду, 21 октября, на заседании комиссии Пензенской городской думы.

«4 июня 2020 года введена процедура конкурсного наблюдения. Администрация Пензы выделила предприятию субсидию в размере чуть больше 7 млн рублей. В настоящее время деньги направлены на уплату обязательных платежей (налогов, взносов в фонды), а также на удовлетворение требований кредиторов в размере 2 млн 860 тысяч рублей», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Герман Дорофеев.

По его словам, 12 октября «Спецбюро» обратилось в областной арбитражный суд с ходатайством о прекращении дела о банкротстве. Дата заседания назначена на 29 октября.

«Мы прогнозируем с большой вероятностью прекращение дела, хотя в реестре еще остаются кредиторы», - высказал осторожное мнение Дорофеев.

Заммэра также предположил, что МУП будет преобразован в муниципально-бюджетное учреждение.

«Оно будет получать муниципальное задание на уборку и содержание кладбищ при условии закрепления данных территорий за новым юридическим лицом. Но мы можем начать реорганизацию только после завершения процедуры несостоятельности», - пояснил Дорофеев.

Как он уточнил, перевод «Спецбюро» в формат МБУ будет означать, что предприятие сможет зарабатывать деньги, но бюджет должен обеспечивать все его содержание: штат, организационные моменты, материальную базу и другие составляющие.

«Пока что «Спецбюро» готовит сметы, и цена вопроса определится только после того, как они будут готовы», - завершил тему Герман Дорофеев.

Положение дел в муниципальной похоронной конторе давно не блестящее. В мае 2018 года появились данные о крупных долгах МУПа, в том числе по зарплате.

В июле выяснилось, что заместитель директора бюро предоставлял помещения предприятия в пользование своей жене - владелице похоронного агентства. Сразу после этого в организации сменился директор.

Вскоре оказалось, что «Спецбюро» задолжало работникам более 1,9 млн рублей зарплаты. Люди получили свои деньги только после вмешательства прокуратуры.

В декабре 2019 года индивидуальный предприниматель - кредитор МУПа - обратился в арбитражный суд с требованием признать предприятие банкротом за долг в размере более 490 тысяч рублей.

Тем не менее в феврале 2020-го начальник управления муниципального имущества Ирина Кочеткова заявила, что «Спецбюро» будет продолжать деятельность, и спрогнозировала, что в течение года МУП выйдет на безубыточность.

Она также добавила, что средства на содержание, в том числе на уборку кладбищ, имеются. Однако пензенцы все чаще жалуются на разбитые дороги на подъезде к местам захоронений, заброшенные территории и заваленные мусором могилы.

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Гость||

Ну даже ритуальную компанию обанкротили, казалось этот бизнес не может быть убыточным, но только не в Пензе.

Гость||

Постройте крематорий. Сделайте хорошие колумбарии. Во многих городах есть колумбарии где покоиться прах героев и лучших людей города.

У жителей города должен быть выбор по захоронению.

Гость||

Поддерживаю того, кто за крематорий!

ОНИ не хотят строить крематорий,боясь что будет мало рентабелен. Но ларчик открывается просто: Нужно сделать колумбарии на Н-Западном кладбище и в Чемодановке. На Н-Западном место в ячейке к примеру 200-300 тысяч,в Чемодановке естественно дешевле. Предусмотреть семейные ячейки. Конечно всё должно быть хорошо оборудовано,содержаться круглый год в чистоте и порядке. Не секрет,что за места на кладбищах кто-то ,кому-то может отдавать деньги.Здесь можно иметь чистые деньги ,не нарушая закон.

Всё окупится. Просчитайте.

Гость||

Это как это! Там чего бандитизм, передел собственности ? Вот зачем на территории Восточного кладбища Осирис обосновался ?

Гость||

Врио директора МУП "Спецбюро" не называет свои фамилию, имя, отчечество. Она врет, что в Сердобске кладбище "частное, Гошино", а оно городское, муниципальное.

Юрист грубая, общаться с гражданами, консультировать не желает.

В Департамент ЖКХ, в архив, они не передали журналы регистрации захоронений на Ахунском кладбище за 2001-2002 годы, а врут, что всё передали.

Гость||

Таблички на двери кабинета Врио МУП "Спецбюро" нет, она не представляется. Что за тайны мадридского двора???

Имя: Гость
Комментарий:

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