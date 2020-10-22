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Общество

В Пензе +122: обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

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В Пензе за сутки прибавилось 122 заразившихся коронавирусом. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в региональном оперативном штабе.

10 новых случаев инфекции зарегистрировали в Пензенском районе, по 9 - в городе Заречном и Шемышейском районе, по 3 - в Лунинском, Сердобском и Нижнеломовском, 2 - в Бессоновском, по 1 - в Каменском, Мокшанском, Спасском.

Общее число новых случаев - 164. Всего с начала эпидемии заразилось 13 719 человек.

Среди инфицированных 10 детей. Коронавирус подтвердили у ребят 16 (двое), 15, 13, 12, 11, 10 (двое), 6 и 5 лет. Общее количество заразившихся несовершеннолетних в регионе составило 791.

«Находится под наблюдением 5 932 человека, снято - 37 133», - добавили в оперативном штабе.

В вирусологической лаборатории на коронавирус обследовали 89 190 пациентов, в лабораториях лечебно сети - 260 265. За двое суток на инфекцию проверили 1 917 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Про Белинский ни слова, а болеют каждый второй.

Гость||

Про Белинский ни слова, а болеют каждый второй.

——

Это хорошо, вы близки к выработке коллективного иммунитета

Гость||

Задрали своей говностатистикой. Тем больше нет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе за сутки прибавилось 122 заразившихся коронавирусом
А в каких районах и по сколько?

Гость||

Закричал Ура,думал всего 122. Но мы всё равно победим эту хворь...

Гость||

Везде школьные каникулы увеличивают, у нас наоборот сокращают? Что за абсурд? В нашей школе 12 учителей на больничном, в саду 3 группы на карантине, к педиатру не записаться- тоже одна в поликлинике осталась.

Гость||

В областной больные лежат в коридоре, вестибюле и бывшей столовой. Точно медицина справляется?

Гость||

Видео из коридоров и вестибюль в студию!

Гость||

Ни о чём. Выращивают доходяг и хлюпиков. Удачи

Гость||

из коридоров и вестибюль в студию

Да кто ж это покажет? Сколько массовки нужно привлечь, заплатить..

Гость||

Гость писал(a):

Везде школьные каникулы увеличивают, у нас наоборот сокращают? Что за абсурд? В нашей школе 12 учителей на больничном, в саду 3 группы на карантине, к педиатру не записаться- тоже одна в поликлинике осталась.
да у нас все хорошо!!!вы зачем панику наводите! еще и массовые мероприятия нужно в школах делать , всякие

а если серьезно мы к дну только приближаемся..... думали весной был аут? нет, он еще впереди...

Имя: Гость
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