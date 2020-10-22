В Пензе +122: обнародована география новых случаев коронавируса в регионе

22.10.2020 | 13:02

В Пензе за сутки прибавилось 122 заразившихся коронавирусом. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в региональном оперативном штабе.

10 новых случаев инфекции зарегистрировали в Пензенском районе, по 9 - в городе Заречном и Шемышейском районе, по 3 - в Лунинском, Сердобском и Нижнеломовском, 2 - в Бессоновском, по 1 - в Каменском, Мокшанском, Спасском.

Общее число новых случаев - 164. Всего с начала эпидемии заразилось 13 719 человек.

Среди инфицированных 10 детей. Коронавирус подтвердили у ребят 16 (двое), 15, 13, 12, 11, 10 (двое), 6 и 5 лет. Общее количество заразившихся несовершеннолетних в регионе составило 791.

«Находится под наблюдением 5 932 человека, снято - 37 133», - добавили в оперативном штабе.

В вирусологической лаборатории на коронавирус обследовали 89 190 пациентов, в лабораториях лечебно сети - 260 265. За двое суток на инфекцию проверили 1 917 человек.